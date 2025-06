Ďuríková a Dudovič obhájili ocenenie Florbalista roka

Kompletný zoznam víťazov



Florbalista roka: Michal Dudovič (Vaxjö Vipers/Švéd.)



Florbalistka roka: Alžbeta Ďuríková (FBC Kalmarsund/Švéd.)



Najužitočnejší hráč Florbalovej extraligy mužov: Michal Miške (FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina)



Najužitočnejšia hráčka Hyundai Extraligy žien: Laura Chúpeková (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto)



Najproduktívnejší hráč Florbalovej extraligy mužov: Lukáš Nôta (ŠK Lido Prírodovedec Bratislava)



Najproduktívnejšia hráčka Hyundai Extraligy žien: Lenka Červená (FBK Harvard Partizánske)



Najužitočnejší junior: Timotej Kollár (FBK AS Trenčín)



Najužitočnejšia juniorka: Lenka Červená (FBK Harvard Partizánske)



Najlepší brankár Florbalovej extraligy mužov: Andreas Rieger (Tsunami Záhorská Bystrica)



Najlepšia brankárka Hyundai Extraligy žien: Radka Mládenková (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto)



Najlepší tréner Florbalovej extraligy mužov: Jakub Horecký (ŠK Lido Prírodovedec Bratislava)



Najlepší tréner Hyundai Extraligy žien: Marián Chlebana (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto)



Rozhodcovský pár sezóny: Tomáš Beňo – Roman Sklenica

Bratislava 22. júna (TASR) - Alžbeta Ďuríková a Michal Dudovič sú slovenskými Florbalistami roka za sezónu 2024/2025. Vyhlásenie výsledkov hlavných kategórií bolo vrcholom Galavečera florbalových osobností Slovenska v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Dome športu v Bratislave.Ďuríková sa po ukončení reprezentačnej kariéry plne florbalovo sústredila na klubovú úroveň, kde oblieka dres účastníka SSL FBC Kalmarsund. S ním sa dostala do finále Švédskeho pohára a v ligovej súťaži sa púť jej tímu skončila vo štvrťfinále proti Västeras Rönnby IBK. Ďuríková zaznamenala v základnej časti v 16 zápasoch 6 bodov za gól a päť asistencií. Odovzdávania ceny sa nemohla osobne zúčastniť. V krátkom videopríhovore však oznámila, že budúci rok už titul florbalistky roka neobháji – rozhodla sa totiž ukončiť aktívnu hráčsku kariéru.V mužskej kategórii zvíťazil opätovne Michal Dudovič, útočník švédskeho Vaxjö Vipers, a to aj napriek tomu, že ho v strede sezóny vyradilo na dva mesiace zranenie kolena. Za „zmije“ stihol odohrať 17 zápasov, v ktorých zaznamenal 6 gólov a rovnaký počet asistencií. V play-off to Vaxjö dotiahlo až do semifinále, kde nestačilo na IBF Falun a obsadilo bronzovú priečku.Najužitočnejšou hráčkou Hyundai Extraligy žien sa stala Laura Chúpeková z majstrovského MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto, pred Klárou Grossovou (FBK Kométa Spišská Nová Ves) a Michaelou Šponiarovou (ŠK 98 Pruské). V Extralige mužov si ocenenie odniesol Michal Miške, kapitán bronzového FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina, ktorý predbehol striebornú dvojicu z ŠK Lido Prírodovedec Bratislava, Lukáša Nôtu a Petra Nehilu. Nôta dostal ocenenie pre najproduktívnejšieho hráča sezóny, v 35 zápasoch pozbieral 108 bodov.Juniorkou sezóny sa stala po druhý raz Lenka Červená z FBK Harvard Partizánske, ktorá zvíťazila pred Zuzanou Mrázovou (NTS FK – ZŠ Nemšová) a klubovou spoluhráčkou, brankárkou Danielou Zvarovou. Lenka Červená si z galavečera odniesla aj druhé ocenenie – za najproduktívnejšiu hráčku Hyundai Extraligy žien. Najužitočnejším juniorom bol vyhlásený Timotej Kollár z víťazného celku Macron Extraligy juniorov FBK AS Trenčín. Za ním sa umiestnili Peter Bretz z ATU Košice a Adam Sabol z FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina.Víťaz Florbalovej extraligy mužov Tsunami Záhorská Bystrica malo zastúpenie v podaní Andreasa Riegera, ktorého odborníci zvolili za najlepšieho brankára Extraligy mužov. V ženskej kategórii vyhrala znovu Radka Mládenková, ktorá rovnako vychytala titul v Kysuckom Novom Meste. Najlepšími trénermi sa stali Jakub Horecký (ŠK Lido Prírodovedec Bratislava, SR U19) a Marián Chlebana (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto). Rozhodcovským párom sezóny sa stala dvojica Tomáš Beňo – Roman Sklenica. Informoval o tom oficiálny portál Slovenského zväzu florbalu.