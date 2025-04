Ďuriš je nahnevaný, že Žilina nevyhrala, Kováčik sa ospravedlnil

Podbrezová 20. apríla (TASR) – Aj štvrté vzájomné meranie síl medzi Podbrezovou a Žilinou v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži sa skončilo v tejto sezóne remízou. V 6. kole nadstavbovej časti skupiny o titul sa oba tímy rozišli na Horehroní po nerozhodnom výsledku 1:1 a získali do tabuľky iba po bode.



Môže za to viacero faktorov, najmä nevyužívanie šancí. „Stretli sa dva vyrovnané tímy a zápas tomu aj nasvedčoval. Prvý gól sme dostali po zbytočných chybách, ktoré mu predchádzali. Vyrovnali sme so šťastím, ale penalta bola. Kopol som ju do stredu, našťastie to tam padlo. V druhom polčase sme prebrali taktovku zápasu my, mali sme viac šancí i pološancí, avšak nevyužili sme ich,“ uviedol po remízovom stretnutí stredopoliar Podbrezovej Peter Kováčik.



Jeho tím nevyhral už ôsmy ligový duel za sebou. „Vieme o tejto sérii, uvedomujeme si to. Ani minulú sezónu sme nemali peknú sériu v nadstavbovej časti o titul. Ideme od zápasu k zápasu, každý jeden chceme vyhrať. Verili sme, že to môže dnes prísť. Ihrisko už je v oveľa lepšom stave ako kedysi, hralo sa dobre, išla lopta, ale dačo tomu stále chýba. Inkasujeme lacné góly a my sa na ne nadrieme. Ak dostaneme prvý gól, tak je to už ťažšie otáčať. Žilina po strelenom góle hrala v defenzíve kompaktne. My sme neriešili dobre finálnu a ani predfinálnu fázu a to nás vždy pripraví o šancu zvíťaziť.“



Kováčik duel napokon nedohral, pretože v 88. minúte po druhej žltej karte videl červenú. Mužstvu sa za to ospravedlnil: „Mňa osobne na konci zápasu mrzí tá situácia s červenou kartou, zbytočne som fauloval, stiahol súpera a bola z toho druhá žltá. Zbytočne som sa takto vykartoval na ďalší zápas a oslabil som aj tím na posledných päť minút. To ma mrzí, nemalo by sa to stávať.“



Žilinčania mali v Podbrezovej vynikajúci vstup do zápasu. V úvodnej štvrťhodine si vypracovali tri vyložené šance a štvrtú premenili do otváracieho gólu v sedemnástej minúte. Presadil sa Dávid Ďuriš, ktorý po stretnutí neskrýval sklamanie: „Všetci sme naštvaní, nielen ja. Tento zápas sme chceli vyhrať a mali sme ho vyhrať. Šance sme mali, len sme ich nevyužili. To nás stálo dobrý výsledok. Súper nám dal gól iba z pokutového kopu, do ničoho vážnejšieho sme ho inak nepustili. Nebezpečné útoky Podbrezovej sme nejako ubránili a držali sme domácich ďaleko od bránky. O to viac nás táto remíza mrzí.“ Žilina si po zisku bodu drží druhé miesto v tabuľke o bod pred treťou Trnavou. Na vedúci Slovan stráca už 13 bodov.