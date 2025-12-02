< sekcia Šport
Ďuriš o siedmom mieste Rosenborgu: Ďalšia sezóna môže byť iná
Prvé dva strelil 18. októbra do siete Bryne (2:2), ďalší dvojgólový duel odohral v nedeľu.
Autor TASR
Trondheim 2. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Dávid Ďuriš sa po letnom odchode z MŠK Žilina rýchlo etabloval na novej klubovej adrese. V skončenej sezóne nórskej Eliteserien nastupoval 26-ročný reprezentačný krídelník pravidelne za Rosenborg Trondheim, v drese ktorého si v 12 ligových zápasoch pripísal štyri góly.
Prvé dva strelil 18. októbra do siete Bryne (2:2), ďalší dvojgólový duel odohral v nedeľu. Tím sa s ročníkom rozlúčil domácim triumfom 6:0 nad Strömsgodsetom. „Pri oboch akciách som sa snažil nájsť si vhodnú pozíciu v šestnástke. Pri prvej som bol viac z uhla, uvoľnil som sa a veril, že strela sa môže skončiť gólom, čo sa aj podarilo. Pri druhej akcii som mal aj trocha šťastie, keďže pri zakončení loptu ešte nadvihol obranca a pravdepodobne mi dopomohol ku gólu,“ opísal pre TASR Ďuriš gólové momenty z 37. a 55. minúty.
Rekordný 26-násobný nórsky majster získal zatiaľ svoj posledný titul v roku 2018. V minulom ročníku Rosenborg zaostal za očakávaniami, keď obsadil až 7. priečku. Majstrom sa stal po 34-ročnom čakaní Viking FK zo Stavangeru. „Povedali sa v klube veci, ktoré sa aj dali očakávať, že 7. miesto nie je to, čo sme chceli dosiahnuť. Ak však budeme pracovať tvrdo a zapracujeme na slabých stránkach, tak ďalšia sezóna môže byť úplne iná ako táto. Stále ostávame pozitívni a vieme, čo treba zlepšovať,“ poznamenal Ďuriš.
V 200-tisícovom Trondheime si zvykol aj vďaka tomu, že v klube sa po príchode stretol s ďalším bývalým hráčom Žiliny Tomášom Nemčíkom. „Bol to on, kto ma tu prvých pár dní doslova držal za ruku. Ale aj ostatní chalani v kabíne mi boli veľmi nápomocní a som za to veľmi vďačný. Pôsobenie v Nórsku mi zatiaľ dalo to, že viem, ako sa obliecť, aby mi nebola zima (smiech). Ale nie, samozrejme mi to ukázalo, kde mám nedostatky a na čom potrebujem zapracovať. Osobne mi tunajšia liga príde fyzicky náročnejšia ako slovenská. A to hlavne v zápasoch, kde je intenzita a tempo vyššie a hráči sú na lopte technicky veľmi zruční,“ porovnal obe súťaže Ďuriš.
Hráč s prezývkou „Dedo“ sa už teší na vianočné sviatky a oddych. „Pár dní po sezóne ešte ostanem v Nórsku, nakoľko ešte máme klubové povinnosti. Sviatky plánujem stráviť hlavne v kruhu najbližších, ale najviac s mojou priateľkou a psíkom.“ Ďuriš sa v rozhovore pre TASR ešte pristavil aj pri baráži o postup na MS 2026, ktorá je na programe koncom marca. Slováci potrebujú prekonať dve prekážky, aby sa prebojovali na šampionát do USA, Kanady a Mexika. Prvou bude 26. marca v Bratislave reprezentácia Kosova, ktoré ešte na MS neštartovalo. Slovákom sa to podarilo raz - na MS 2010 v Juhoafrickej republike postúpili do osemfinále. „Je to tím, ktorý ukázal svoju kvalitu v kvalifikácii. Pre nás je dôležité dobre sa pripraviť na súpera, pretože nás čaká určite náročný duel. Verím, že domáca pôda bude našou výhodou,“ dodal Ďuriš.
Prvé dva strelil 18. októbra do siete Bryne (2:2), ďalší dvojgólový duel odohral v nedeľu. Tím sa s ročníkom rozlúčil domácim triumfom 6:0 nad Strömsgodsetom. „Pri oboch akciách som sa snažil nájsť si vhodnú pozíciu v šestnástke. Pri prvej som bol viac z uhla, uvoľnil som sa a veril, že strela sa môže skončiť gólom, čo sa aj podarilo. Pri druhej akcii som mal aj trocha šťastie, keďže pri zakončení loptu ešte nadvihol obranca a pravdepodobne mi dopomohol ku gólu,“ opísal pre TASR Ďuriš gólové momenty z 37. a 55. minúty.
Rekordný 26-násobný nórsky majster získal zatiaľ svoj posledný titul v roku 2018. V minulom ročníku Rosenborg zaostal za očakávaniami, keď obsadil až 7. priečku. Majstrom sa stal po 34-ročnom čakaní Viking FK zo Stavangeru. „Povedali sa v klube veci, ktoré sa aj dali očakávať, že 7. miesto nie je to, čo sme chceli dosiahnuť. Ak však budeme pracovať tvrdo a zapracujeme na slabých stránkach, tak ďalšia sezóna môže byť úplne iná ako táto. Stále ostávame pozitívni a vieme, čo treba zlepšovať,“ poznamenal Ďuriš.
V 200-tisícovom Trondheime si zvykol aj vďaka tomu, že v klube sa po príchode stretol s ďalším bývalým hráčom Žiliny Tomášom Nemčíkom. „Bol to on, kto ma tu prvých pár dní doslova držal za ruku. Ale aj ostatní chalani v kabíne mi boli veľmi nápomocní a som za to veľmi vďačný. Pôsobenie v Nórsku mi zatiaľ dalo to, že viem, ako sa obliecť, aby mi nebola zima (smiech). Ale nie, samozrejme mi to ukázalo, kde mám nedostatky a na čom potrebujem zapracovať. Osobne mi tunajšia liga príde fyzicky náročnejšia ako slovenská. A to hlavne v zápasoch, kde je intenzita a tempo vyššie a hráči sú na lopte technicky veľmi zruční,“ porovnal obe súťaže Ďuriš.
Hráč s prezývkou „Dedo“ sa už teší na vianočné sviatky a oddych. „Pár dní po sezóne ešte ostanem v Nórsku, nakoľko ešte máme klubové povinnosti. Sviatky plánujem stráviť hlavne v kruhu najbližších, ale najviac s mojou priateľkou a psíkom.“ Ďuriš sa v rozhovore pre TASR ešte pristavil aj pri baráži o postup na MS 2026, ktorá je na programe koncom marca. Slováci potrebujú prekonať dve prekážky, aby sa prebojovali na šampionát do USA, Kanady a Mexika. Prvou bude 26. marca v Bratislave reprezentácia Kosova, ktoré ešte na MS neštartovalo. Slovákom sa to podarilo raz - na MS 2010 v Juhoafrickej republike postúpili do osemfinále. „Je to tím, ktorý ukázal svoju kvalitu v kvalifikácii. Pre nás je dôležité dobre sa pripraviť na súpera, pretože nás čaká určite náročný duel. Verím, že domáca pôda bude našou výhodou,“ dodal Ďuriš.