Ďuriš o siedmom mieste Rosenborgu: Ďalšia sezóna môže byť iná

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prvé dva strelil 18. októbra do siete Bryne (2:2), ďalší dvojgólový duel odohral v nedeľu.

Autor TASR
Trondheim 2. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Dávid Ďuriš sa po letnom odchode z MŠK Žilina rýchlo etabloval na novej klubovej adrese. V skončenej sezóne nórskej Eliteserien nastupoval 26-ročný reprezentačný krídelník pravidelne za Rosenborg Trondheim, v drese ktorého si v 12 ligových zápasoch pripísal štyri góly.

Prvé dva strelil 18. októbra do siete Bryne (2:2), ďalší dvojgólový duel odohral v nedeľu. Tím sa s ročníkom rozlúčil domácim triumfom 6:0 nad Strömsgodsetom. „Pri oboch akciách som sa snažil nájsť si vhodnú pozíciu v šestnástke. Pri prvej som bol viac z uhla, uvoľnil som sa a veril, že strela sa môže skončiť gólom, čo sa aj podarilo. Pri druhej akcii som mal aj trocha šťastie, keďže pri zakončení loptu ešte nadvihol obranca a pravdepodobne mi dopomohol ku gólu,“ opísal pre TASR Ďuriš gólové momenty z 37. a 55. minúty.

Rekordný 26-násobný nórsky majster získal zatiaľ svoj posledný titul v roku 2018. V minulom ročníku Rosenborg zaostal za očakávaniami, keď obsadil až 7. priečku. Majstrom sa stal po 34-ročnom čakaní Viking FK zo Stavangeru. „Povedali sa v klube veci, ktoré sa aj dali očakávať, že 7. miesto nie je to, čo sme chceli dosiahnuť. Ak však budeme pracovať tvrdo a zapracujeme na slabých stránkach, tak ďalšia sezóna môže byť úplne iná ako táto. Stále ostávame pozitívni a vieme, čo treba zlepšovať,“ poznamenal Ďuriš.

V 200-tisícovom Trondheime si zvykol aj vďaka tomu, že v klube sa po príchode stretol s ďalším bývalým hráčom Žiliny Tomášom Nemčíkom. „Bol to on, kto ma tu prvých pár dní doslova držal za ruku. Ale aj ostatní chalani v kabíne mi boli veľmi nápomocní a som za to veľmi vďačný. Pôsobenie v Nórsku mi zatiaľ dalo to, že viem, ako sa obliecť, aby mi nebola zima (smiech). Ale nie, samozrejme mi to ukázalo, kde mám nedostatky a na čom potrebujem zapracovať. Osobne mi tunajšia liga príde fyzicky náročnejšia ako slovenská. A to hlavne v zápasoch, kde je intenzita a tempo vyššie a hráči sú na lopte technicky veľmi zruční,“ porovnal obe súťaže Ďuriš.

Hráč s prezývkou „Dedo“ sa už teší na vianočné sviatky a oddych. „Pár dní po sezóne ešte ostanem v Nórsku, nakoľko ešte máme klubové povinnosti. Sviatky plánujem stráviť hlavne v kruhu najbližších, ale najviac s mojou priateľkou a psíkom.“ Ďuriš sa v rozhovore pre TASR ešte pristavil aj pri baráži o postup na MS 2026, ktorá je na programe koncom marca. Slováci potrebujú prekonať dve prekážky, aby sa prebojovali na šampionát do USA, Kanady a Mexika. Prvou bude 26. marca v Bratislave reprezentácia Kosova, ktoré ešte na MS neštartovalo. Slovákom sa to podarilo raz - na MS 2010 v Juhoafrickej republike postúpili do osemfinále. „Je to tím, ktorý ukázal svoju kvalitu v kvalifikácii. Pre nás je dôležité dobre sa pripraviť na súpera, pretože nás čaká určite náročný duel. Verím, že domáca pôda bude našou výhodou,“ dodal Ďuriš.
