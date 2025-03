Ďuriš po víťazstve Žiliny: Priklonilo sa k nám šťastie

Banská Bystrica 2. marca (TASR) – Futbalisti Žiliny dokázali po štyroch zápasoch bez víťazstva naplno bodovať v poslednom 22. kole základnej časti Niké ligy v Banskej Bystrici a poistiť si tak druhé miesto v tabuľke. Pod Urpínom domáci futbalisti prehrali 1:2 a zaknihovali siedmu ligovú prehru za sebou. Neodlepili sa tak z dna tabuľky a strata na predposledný tím sa navýšila na dva body.



Naopak Žilinčania znížili stratu na vedúci Slovan Bratislava na rozdiel štyroch bodov. Zásluhu má na tom aj strelec úvodného gólu mužstva spod Dubňa Dávid Ďuriš, ktorý po presnom zásahu v Banskej Bystrici netajil pozitívne emócie: „Vravel som si pred zápasom, že keď sa dostanem do strely, tak to budem tlačiť na prvú žrď. A hneď ten prvý pokus skončil na prvej žrdi. Takže mám radosť, že som mohol prvým gólom mužstvu pomôcť a konečne sme vyhrali. Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý, mohli sme pridať aj viacej gólov. Druhý polčas už nebol z našej strany bohužiaľ taký dobrý, ale v šatni sme si po skončení duelu povedali, že nemôžeme takto dohrávať zápas, keď sme o jedného muža viac. Vyhrávame 2:0 a nakoniec sa pomaly strachujeme o výsledok. Veľmi sme tŕpli pri nevyužitej šanci Maleca za stavu 2:1, ale teraz sa k nám priklonilo aj šťastie, ktoré nám chýbalo v predchádzajúcich zápasoch. Ustáli sme to a vyhrali.“



Žiline pomohla aj výhra Trnavy v Bratislave proti Slovanu. Vďaka nej sú razom opäť v hre o titul so stratou štyroch bodov na úradujúceho majstra. „Nechcem sa v tabuľke nejako vyjadrovať, skôr sa chceme pozerať na seba, pretože vieme aké sme mali výsledky predtým, teda nepriaznivú sériu. Verím, že po výhre v Bystrici sa vyvarujeme takejto negatívnej sérii a zlomíme to na našu stranu. Myslím si, že sme sa nemali za čo hanbiť za tú základnú časť,“ hodnotil aktuálny stav slovenský reprezentant v službách Žiliny D. Ďuriš.



Banskobystričania majú odlišné starosti. V nadstavbe o záchranu budú bojovať o holý život. Domáci duel so Žilinou nezvládli podľa predstáv. Obrancu Lukáša Migaľu mrzel najmä jeho vlastný gól v prvom polčase, po ktorom Žilina viedla 2:0. Nielen k tomuto okamihu uviedol: „Prvý polčas, smolné dva góly, hlavne ten druhý môj. Neviem, či sa vôbec lopty Trnovský dotkol, ja som ju na chvíľu stratil, ešte mi ju aj vietor sfúkol a trafil som ju vlastne štopľami, preto to dopadlo tak ako dopadlo. Keď sa nedarí, tak dostávame aj takéto rany. Za druhý polčas som ale neskutočne hrdý na chalanov. Dokázali sme sa Žiline vyrovnať vo všetkom a dovolím si tvrdiť, že keby sme na konci premenili jednu z tých pološancí, tak by sme možno siahali aj na víťazstvo. Po červenej karte sme akoby uverili, že s tým zápasom ešte môžeme niečo spraviť, všetko z nás opadlo. Som veľmi hrdý na celú šatňu. Po základnej časti určite vládne nespokojnosť, ale máme sa od čoho odraziť, hlavne od tohto druhého polčasu.“



V siedmich zápasoch v sérii Banskobystričania skórovali len trikrát. Dva góly dal útočník Martin Rymarenko a k nemu sa teraz pridal krajný obranca Marián Pišoja. Aj jemu sa siedma ligová prehra hodnotila ťažko: „Hodnotí sa to ťažko najmä po tom priebehu aký bol. Dostali sme zbytočné góly, zas a znova. Ale išli sme za tým, snažili sme sa s tým niečo spraviť, aj napriek červenej karte. Na druhý polčas sme o niečo lepšie vybehli. Po červenej karte sme o to viac jazdili aj za vylúčeného Ľuba Willwébera, lebo tá situácia bola podľa nás sporná. Chceli sme s tým niečo spraviť, bohužiaľ to nevyšlo. Ja si myslím, že výkon v druhom polčase nám môže pomôcť.“ Pišoja si dobre uvedomuje neutešenú situáciu v tabuľke, ku ktorej dodal: „Posledné miesto neznie dobre, ale i napriek tomu verím tomuto mužstvu, že to na konci zvládneme. Nebudeme si klamať, je to po psychickej stránke náročné. Každý, kto hrá o posledné priečky, je pod tlakom. O to viac sa nad tým zamýšľame a o to viac chceme s tým niečo spraviť.“



Psychickú stránku rozoberal na tlačovej konferencii aj banskobystrický tréner Martin Poljovka: „Naša séria je dosť nepríjemná. Rany, ktoré dostávame, sú fakt náročné a dávajú zabrať. Dva zápasy zo štyroch sme dohrali o desiatich a tie ďalšie okolnosti aj s VAR-om , to je náročné na psychiku. Je to náročná situácia pre nás i z pohľadu tabuľky, psychicky to nie je jednoduché. Niektorí hráči to znášajú horšie, iní lepšie. Ja nie som psychológ, takže budeme futbalové veci riešiť v tréningovom procese a tvrdo pracovať ďalej tak ako tomu bolo doteraz.“