Ďuriš sa korunou kráľa strelcov nezaoberá, Rymarenko sa kajal

Trnava 25. februára (TASR) - Futbalový útočník Michal Ďuriš v zápase s Banskou Bystricou opäť ukázal, aký veľký je jeho prínos pre trnavský Spartak. V prvom polčase strelil z dvoch šancí dva góly, čím napokon zabezpečil svojmu tímu víťazstvo 2:0. Pre "andelov" zároveň výsledok znamená istotu účasti v nadstavbe v prvej šestke Niké ligy. Dukla je naopak pred záverečným kolom základnej časti pod tlakom plného bodového zisku.



Ďuriš prišiel do Trnavy až v septembri na hosťovanie do konca roka, následne sa vrátil do Othellosu Athien, aby sa jeho cesty so Spartakom opäť spojili už vo februári. Pôvodný plán bol, že sa vráti do slovenského Ríma v lete, situácia okolo zdravotného stavu Marca Djuričina, však jeho návrat urýchlila. Napriek tomu, že značnú časť sezóny pôsobil ešte na Cypre, má na konte už sedem ligových gólov. Za Róbertom Polievkom, aktuálnym lídrom streleckého poradia, tak zaostáva už len o štyri góly. Na mieste tak začína byť otázka, či prípadne dokáže 35-ročný zakončovateľ zaútočiť na korunu kráľa ligových strelcov. Ak by mu to sypalo takto i naďalej, môžu byť gólové preteky ligových kanonierov ešte zaujímavé.



"To vôbec neriešim," odvetil Ďuriš a obrátil reč k zápasu s Duklou. "Víťazstvo sme potrebovali, som rád, že po dvoch neúspešných jarných zápasoch sme vyhrali a budeme hrať v prvej šestke, kde chceme zvládať zápasy. Vieme, aká bude skupina o titul nabitá, o čo sa tam hrá. O týždeň nás čaká ešte Slovan a potom desať zaujímavých zápasov v nadstavbe," hovoril skúsený útočník.



Góly proti Dukle, kde začínal ako mladý hráč, taktne neoslavoval. Ukázal, že si váži svoje futbalové rodisko. "Streliť dva góly Banskej Bystrici je zvláštny pocit, z tohto klubu som sa dostal do veľkého futbalu, za čo som vďačný. Dnes mám ale na sebe dres Trnavy a snažím sa hrať čo najlepšie,“ dodal.



Trnavský hrotový útočník nebol ďaleko ani od hetriku, v šestnástke ho najmä v druhom polčase hľadali ostatní spoluhráči. Na mužstve bolo badať, že v útočnej fáze hľadá iné cesty k bránke ako v predošlých dvoch ligových dueloch.



"V týždni sme dosť pracovali na ofenzíve, aby sme nachádzali v útočnej tretine riešenia. To som v zápase aj videl. Nedávali sme centre do šestnástky, snažili sme sa vyriešiť útoky cez narážky, cez priestory, kde sme chceli nabiehať. Vždy nám ale chýbal kúsok individuálnej kvality, bolo treba zachovať pokoj, potom z toho vznikajú gólové šance. Takto akcie často ani nie sú zakončené strelou. Musíme na tom robiť, ale odvíja sa to aj od individuálnej kvality každého hráča," hodnotil tréner Spartaka Michal Gašparík.



Opačné emócie ako Ďuriš zažíval po stretnutí útočník hostí Martin Rymarenko. "Do zápasu sme vstúpili dobre, mali sme niekoľko šancí, ja som z hranice päťky netrafil prázdnu bránku. Možno keby som dal gól, zápas by sa vyvíjal inak. Napriek tomu sme odohrali dobrý duel, ale Spartak dal o dva góly viac ako my, tak zaslúžene vyhral," konštatoval Rymarenko.



Dukla mohla ísť za bezgólového stavu do vedenia, keď mala v 13. minúte po hrúbke v trnavskej defenzíve obrovskú šancu. Záhumenský servíroval loptu Rymarenkovi na päťku, ten však zblízka netrafil cieľ.



"Z tohto sa musia dávať góly, trafil som to zle, minul som prázdnu bránu, takže sa nemám za čo veľmi skrývať," kajal sa útočník Dukly. Jeho tím privíta v záverečnom kole základnej časti Košice. Ak sa chcú kvalifikovať do skupiny o titul, potrebujú bodovať naplno. "Ideme do zápasu s Košicami s tým, že ho potrebujeme vyhrať, budeme čakať, ako sa vyvinú aj ostatné výsledky a budeme veriť. Zostáva nám len vyhrať," dodal Rymarenko.