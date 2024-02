Ďuriš sa vrátil do Spartaka Trnava

Trnava 16. februára (TASR) - Futbalový útočník Michal Ďuriš sa stal opätovnou súčasťou Spartaka Trnava. Niekdajší slovenský reprezentant hosťoval v klube počas jesennej časti z cyperského tímu Othellos. Mužstvu sa však nepodarilo dostať sa z pásma zostupu a Ďuriš prejavil záujem vrátiť sa do Spartaka skôr ako po skončení sezóny.



"Lúčil som sa tu veľmi ťažko, no mal som na Cypre zmluvu a musel som to akceptovať. Tešil som sa, lebo tam medzitým prišiel tréner Ščasný a v zime sme tam prišli štyria Slováci. Zo začiatku bolo všetko fajn, až dokým nevyhodili trénera. Všetko sa zomlelo rýchlo a som veľmi rád, že to takto dopadlo, hoci som si ani nepredstavoval, že by to mohlo takto byť," uviedol 35-ročný útočník pre fcspartaktrnava.com.