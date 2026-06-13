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Durkáč skončil vo funkcii asistenta trénera v Spartaku Trnava
Spartakovci na svojom oficiálnom webe zároveň informovali o podpise profesionálnej zmluvy s 19-ročným odchovancom Lukášom Pristachom, ktorý dostal kontrakt do leta 2029.
Autor TASR
Trnava 13. júna (TASR) - Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s asistentom hlavného trénera A-tímu Patrikom Durkáčom. Spartakovci na svojom oficiálnom webe zároveň informovali o podpise profesionálnej zmluvy s 19-ročným odchovancom Lukášom Pristachom, ktorý dostal kontrakt do leta 2029.
Durkáč bol súčasťou realizačného tímu v uplynulej sezóne. „Chcel by som sa mu v mene celého klubu poďakovať za všetko, čo pre Spartak počas svojho pôsobenia odviedol. Bol súčasťou tímu, ktorý pracoval s maximálnym nasadením a profesionalitou. Naša spolupráca sa končí po vzájomnej dohode a vnímame to ako prirodzené rozhodnutie pred začiatkom novej sezóny. Prajeme mu veľa úspechov v ďalšej kariére aj osobnom živote,“ uviedol Martin Škrtel, športový riaditeľ FC Spartak Trnava.
Devätnásťročný Pristach pôsobí v štruktúrach „andelov“ od svojich 11-tich rokov. V A-tíme absolvoval viacero tréningov, ale na debut v Niké lige zatiaľ čaká. „Pocity sú neskutočné, je to splnený detský sen,“ okomentoval svoj podpis mladý obranca.
Durkáč bol súčasťou realizačného tímu v uplynulej sezóne. „Chcel by som sa mu v mene celého klubu poďakovať za všetko, čo pre Spartak počas svojho pôsobenia odviedol. Bol súčasťou tímu, ktorý pracoval s maximálnym nasadením a profesionalitou. Naša spolupráca sa končí po vzájomnej dohode a vnímame to ako prirodzené rozhodnutie pred začiatkom novej sezóny. Prajeme mu veľa úspechov v ďalšej kariére aj osobnom živote,“ uviedol Martin Škrtel, športový riaditeľ FC Spartak Trnava.
Devätnásťročný Pristach pôsobí v štruktúrach „andelov“ od svojich 11-tich rokov. V A-tíme absolvoval viacero tréningov, ale na debut v Niké lige zatiaľ čaká. „Pocity sú neskutočné, je to splnený detský sen,“ okomentoval svoj podpis mladý obranca.