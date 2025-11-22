Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. november 2025Meniny má Cecília
< sekcia Šport

Duro rozhodol o víťazstve Valencie nad Levante 1:0 v ligovom derby

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Levante je na predposlednej 19. pozícii.

Autor TASR
Madrid 22. novembra (TASR) - Útočník Hugo Duro rozhodol o víťazstve futbalistov Valencie v zápase 13. kola španielskej La Ligy v mestskom derby nad Levante 1:0. Domáci tak ukončili sedemzápasovú ligovú šnúru bez plného bodového zisku a patrí im priebežne 15. priečka. Levante je na predposlednej 19. pozícii.



La Liga - 13. kolo:

Valencia CF – Levante UD 1:0 (0:0)

Gól: 79. Duro
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci