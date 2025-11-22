< sekcia Šport
Duro rozhodol o víťazstve Valencie nad Levante 1:0 v ligovom derby
Levante je na predposlednej 19. pozícii.
Autor TASR
Madrid 22. novembra (TASR) - Útočník Hugo Duro rozhodol o víťazstve futbalistov Valencie v zápase 13. kola španielskej La Ligy v mestskom derby nad Levante 1:0. Domáci tak ukončili sedemzápasovú ligovú šnúru bez plného bodového zisku a patrí im priebežne 15. priečka. Levante je na predposlednej 19. pozícii.
La Liga - 13. kolo:
Valencia CF – Levante UD 1:0 (0:0)
Gól: 79. Duro
