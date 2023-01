Dürrová zdolala v slalome Shiffrinovú, Vlhová 13.

Špindlerov Mlyn 29. januára (TASR) - Nemecká lyžiarka Lena Dürrová triumfovala v nedeľnom slalome Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne. V druhom kole dokázala zdolať Američanku Mikaelu Shiffrinovú o 6 stotín. Prvé pódiové umiestnenie dosiahla devätnásťročná Chorvátka Zrinka Ljutičová, ktorá zaostala o 0,49 sekundy. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila 13. miesto.



Po 1. kole patrila Vlhovej šiesta priečka. So štartovým číslom 3 predviedla dobrý druhý sektor, napokon však v záverečnej pasáži zaváhala a náskok po chybe stratila. V cieli strácala na Shiffrinovú 1,54 sekundy.



V 2. kole sa olympijská šampiónka z Pekingu hnaná početnou skupinou slovenských fanúšikov nedokázala zlepšiť. Od úvodu sa pustila do bránok riskantne a už na začiatku druhého sektoru pochybila a v cieli klesla mimo prvú desiatku. Skončila trinásta s mankom 2,24 s. "V oboch kolách som urobila veľa chýb. Nebudem ani hovoriť, čo sa mi odohráva v hlave, pretože by som bola príliš úprimná. Mrzí ma to, taký je však šport. Tento víkend mi to nevyšlo. Oddýchnem si, načerpám sily a budem sa snažiť dobre pripraviť na MS," povedala Vlhová pre televíziu JOJ Šport.





Výborný výkon predviedla v 2. kole Franziska Gritschová, ktorá z 20. priečky po úvodnom kole atakovala pódiové umiestnenie. Napokon sa vyšplhala o 14 pozícií nahor a obsadila 6. miesto s mankom 1,55 s.



Na pódium sa prvýkrát v slalome dostala devätnásťročná Chorvátka Zrinka Ljutičová, ktorá predviedla v Špindlerovom Mlyne životnú jazdcu. Líderka Svetového pohára mala na dosah vyrovnanie historického rekordu v počte víťazstiev, ktorý drží Švéd Ingemar Stenmark. Vo svojej jazde však išla takpovediac na istotu, čo sa jej v konečnom zúčtovaní vypomstilo a nestačila na vo forme jazdiacu Dürrovú, za ktorou zaostala o 6 tisícin. Na 86. triumf si tak líderka SP i disciplíny musí počkať.



V prvom kole štartovala aj druhá slovenská lyžiarka Petra Hromcová, ktorá však nepostúpila do 2. kola.