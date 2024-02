Duša postúpil v slovenskom rekorde do semifinále 50 m v. sp. na MS

Dauha 16. februára (TASR) - Slovenský plavec Matej Duša postúpil v piatok na MS v Dauhe do semifinále v disciplíne 50 m voľný spôsob. V rozplavbách zaplával čas 22,12 s a vylepšil tak svoj vlastný slovenský rekord z augusta 2022 z Ríma o 13 stotín sekundy. Celkovo obsadil 16. miesto.



Duša zaostal päť stotín za B-limitom na OH v Paríži a 16 stotín za prísnejším A-limitom. "Išiel som tam s tým, že tam narobím ´harakiri´ a že prekonám osobný rekord, čo sa mi podarilo a som veľmi rád. Mám za sebou veľmi dobrý tréning. Je to síce stále za A-limitom na olympijské hry, ale máme pred sebou poobede semifinále a uvidíme, či sa z času podarí dať ešte niečo dole," povedal 23-ročný Duša pre Slovenskú plaveckú federáciu (SPF).



Duša skončil vo svojej deviatej rozplavbe na druhej priečke, sedem stotín za Andrejom Barnom zo Srbska. Najrýchlejší v ranných rozplavbách na tejto trati bol Austrálčan Cameron McEvoy výkonom 21,13 s.



Tibor Tišťan skončil v rozplavbách na 100 m motýlik celkovo na 43. priečke časom 55,27 s. Za najrýchlejším Simonom Bucherom z Rakúska zaostal o 3,85 sekundy. Tamaru Potockú diskvalifikovali v rozplavbe disciplíny 50 m motýlik.