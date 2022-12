Duša prekĺzol na 50 m v.sp. do semifinále

Melbourne 16. decembra (TASR) - Slovenský plavec Matej Duša postúpil na MS v krátkom bazéne v Melbourne do semifinále na 50 m voľný spôsob. V rozplavbách dosiahol čas 21,29 s a obsadil 16. miesto. Duša prekĺzol do ďalších bojov z poslednej možnej priečky a napodobnil Tamaru Potockú z polohovkárskej stovky, do semifinále postúpil ako druhý Slovák na podujatí.



Medzi ženami sa na 50 m v.sp. predstavila Lilian Slušná a patrilo jej 20. miesto za 24,93 s. Andrea Podmaníková obsadila na 200 m prsia taktiež 20. priečku výkonom 2:24,12 min, Nikoleta Trníková bola hneď za ňou za 2:24,62. Na rovnakej trati nastúpil aj Tomáš Klobučník, no diskvalifikovali ho pre porušenie štýlu. V miešanej štafete 4x50 m voľný spôsob skončili Slováci na 10. mieste, štvorica Duša, Adam Halas, Teresa Ivanová a Slušná stanovila nový slovenský rekord 1:32,38 min.