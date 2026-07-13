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Duša prekonal slovenský rekord, na 50 m v.sp. sa dostal pod 22 sekúnd

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Na archívnej snímke Matej Duša. Foto: TASR - Martin Baumann

Dvojnásobný slovenský Plavec roka sa predstavil aj na 50 m motýlik, kde obsadil druhé miesto časom 24,59 s.

Autor TASR
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Cary 13. júla (TASR) - Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu North Carolina LC Senior Championships v americkom Cary nový národný rekord na 50 m voľný spôsob. Víťazným časom 21,87 s ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a zlepšil doterajšie vlastné maximum 22,11 z MS 2024 v Dauhe o 24 stotín sekundy.

Dvojnásobný slovenský Plavec roka sa predstavil aj na 50 m motýlik, kde obsadil druhé miesto časom 24,59 s. Týmto výkonom si vytvoril osobné maximum. Časom na 50 m voľný spôsob by splnil B-limit (21,91) pre olympijské hry 2028 v Los Angeles, kvalifikačný čas však musí zaplávať v budúcom roku na určených podujatiach World Aquatics.

„Boli to výborne prevedené preteky, ktoré skvele odzrkadlili moju prípravu posledného roka. Od januára sa zlepšujem z pretekov na preteky a dáva mi to nádej na pekné umiestnenie o mesiac na ME v Paríži. Olympijská kvalifikácia sa ešte nezačala, ale som rád, že som sa dostal blízko k tomu neskutočne tvrdému A-limitu,“ uviedol Duša po pretekoch pre Slovenskú plaveckú federáciu (SPF).

Nový slovenský rekord je ďalším posunom pre 26-ročného šprintéra, ktorý drží národné maximá na 50 m aj 100 m voľný spôsob v dlhom i krátkom bazéne.

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