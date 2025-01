„Duša“ Slovana a majster Európy z Belehradu Ján Švehlík má 75 rokov

Ján Švehlík Foto: archív TASR A. Haščák

Na snímke bývalí futbaloví reprezentanti Československa vľavo Ján Švehlík a Karol Dobiáš pri príležitosti predstavenia repliky víťazného pohára z majstrovstiev Európy v roku 1976 v Sieni slávy Slovenského futbalového zväzu (SFZ) 2. februára 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímkemke vpravo Ján Švehlík a vľavo Ladislav Jurkemik si prezerajú repliku Pohára víťazov z ME v Belehrade (1976) počas stretnutia futbalových legiend z ME 1976 v Belehrade v priestoroch kaviarne KafeHaus BarZuz 4. apríla 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Naubauer

Bratislava 17. januára (TASR) - Legenda československého futbalu Ján Švehlík oslávi v piatok 17. januára životné jubileum 75 rokov. Majster Európy z Belehradu 1976 strávil väčšinu kariéry v Slovane Bratislava, pričom svoje meno spojil s najúspešnejším slovenským klubom aj po skončení kariéry. V Slovane pracuje dlhé roky ako vedúci A-mužstva "belasých", aktuálne v realizačnom tíme hlavného kormidelníka Vladimíra Weissa staršieho.Švehlík získal so Slovanom tri tituly majstra Československa, dvakrát sa tešil zo zisku Československého pohára a štyrikrát z triumfu v Slovenskom pohári. Federálny ligový titul dosiahol aj v drese Dukly Praha. V roku 1976 reprezentoval Československo na majstrovstvách Európy, na ktorých vo finálovom zápase strelil proti vtedajšej Nemeckej spolkovej republike (NSR) prvý gól zápasu. Duel sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 2:2. Československo napokon v jedenástkovom rozstrele zvíťazilo a získalo titul európskeho šampióna.Ján Švehlík sa narodil 17. januára 1950 v Lovči. S futbalom začal v Žiari nad Hronom. Ako dorastenca žiarskeho tímu si ho v Bratislave počas dorasteneckých zápasov všimli funkcionári bratislavského Slovana. Belasý dres, najprv B-tímu, si preto začal obliekať už v roku 1969, keď prišiel do Bratislavy študovať právo.O rok neskôr, keď mal 20 rokov, sa dostal do prvého mužstva belasých. Hrával na poste stredného útočníka, najčastejšie medzi Jánom Čapkovičom a Mariánom Masným. Za Slovan odohral trinásť sezón a získal tri federálne ligové tituly (1970, 1974, 1975), dvakrát sa tešil zo zisku Československého pohára (1974, 1982) a až štyrikrát bol aj pri zisku Slovenského pohára (1970, 1974, 1976, 1982). Úspešnú slovanistickú kariéru prerušil iba v sezóne 1976/1977, keď počas základnej vojenskej služby hrával za Duklu Praha, s ktorou tiež dosiahol československý ligový titul. Výborný technik, presný strelec, prezývaný "Švehla", ale aj "Žolík" hájil farby Slovana do roku 1982. V najvyššej československej futbalovej súťaži odohral 296 zápasov a strelil 79 gólov. Úspešnú hráčsku kariéru ukončil v roku 1983 v belgickom druholigovom klube KSC Hasselt.Československo reprezentoval už ako junior. V roku 1972 sa stal majstrom Európy hráčov do 23 rokov. Reprezentačný dres "áčka" si prvýkrát obliekol v roku 1974 v zápase proti Francúzsku. O dva roky neskôr sa dostal do nominácie trénerov Václava Ježka a Jozefa Vengloša na európsky šampionát do bývalej Juhoslávie. Do útoku nastúpil Ján Švehlík v belehradskom finále 20. júna 1976 proti vtedajšej Nemeckej spolkovej republike. Už v 8. minúte prekonal legendárneho nemeckého brankára Seppa Maiera. V 25. minúte po góle ďalšieho Slováka, Karola Dobiaša, viedlo Československo už 2:0. O tri minúty neskôr však skóroval slávny Dieter Müller a v poslednej minúte finálového duelu Nemec Bernd Hölzenbein vyrovnal na 2:2. O majstrovi Európy rozhodli jedenástky, z ktorých najpamätnejšiu premenil vtedajší hráč Bohemiansu Praha Antonín Panenka. Československo tak aj zásluhou Jána Švehlíka získalo historicky prvý titul európskeho šampióna.Za Československo odohral Ján Švehlík celkovo 18 reprezentačných zápasov, v ktorých strelil štyri góly. Po skončení hráčskej kariéry sa venoval právu, ale zostal pracovať aj v štruktúrach Slovana Bratislava. Ako tréner viedol B-tím "belasých". Trénerovi A-tímu Dušanovi Galisovi asistoval pri zisku ligového titulu. Majstrovský primát dosiahol aj ako asistent hlavného trénera Stanislava Grigu.V roku 2002 pôsobil aj ako hlavný kouč prvého mužstva Slovana. Športovým riaditeľom klubu ŠK Slovan Bratislava sa stal v roku 2005, momentálne pracuje na pozícii vedúceho A-tímu belasých. Od roku 1992 sa v jeho rodnej obci Lovča koná medzinárodný futbalový turnaj mladších dorastencov o Pohár Jána Švehlíka.