Duša vylepšil čas na 50 m voľný spôsob a postúpil do finále

Na snímke slovenský reprezentant v plávaní Matej Duša. Foto: TASR - Martin Baumann

Duša v ranných rozplavbách obsadil 11. miesto s časom 21,23 s.

Autor TASR
,aktualizované 
Lublin 6. decembra (TASR) - Slovenský plavec Matej Duša si v predposledný deň ME v krátkom bazéne v poľskom Lubline vybojoval postup do finále v disciplíne 50 m voľný spôsob. V prvom semifinále obsadil časom 21,03 sekundy tretiu priečku a do boja o medaily putuje celkovo z 5. miesta. Finále je na programe v nedeľu večer.

Duša v ranných rozplavbách obsadil 11. miesto s časom 21,23 s. Vo večernom programe potvrdil svoje slová o tom, že svoj výkon ešte dokáže posunúť ďalej a vylepšil svoj čas o 20 stotín. Najrýchlejší bol Francúz Maxime Grousset (20,83).

Druhý Slovák vo večernom programe Samuel Košťál obsadil v semifinále na 200 m motýlik celkovo predposledné 16. miesto. V konkurencii siedmich plavcov dohmatol ako posledný časom 1:55,11.
