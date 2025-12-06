< sekcia Šport
Duša vylepšil čas na 50 m voľný spôsob a postúpil do finále
Duša v ranných rozplavbách obsadil 11. miesto s časom 21,23 s.
Autor TASR,aktualizované
Lublin 6. decembra (TASR) - Slovenský plavec Matej Duša si v predposledný deň ME v krátkom bazéne v poľskom Lubline vybojoval postup do finále v disciplíne 50 m voľný spôsob. V prvom semifinále obsadil časom 21,03 sekundy tretiu priečku a do boja o medaily putuje celkovo z 5. miesta. Finále je na programe v nedeľu večer.
Duša v ranných rozplavbách obsadil 11. miesto s časom 21,23 s. Vo večernom programe potvrdil svoje slová o tom, že svoj výkon ešte dokáže posunúť ďalej a vylepšil svoj čas o 20 stotín. Najrýchlejší bol Francúz Maxime Grousset (20,83).
Druhý Slovák vo večernom programe Samuel Košťál obsadil v semifinále na 200 m motýlik celkovo predposledné 16. miesto. V konkurencii siedmich plavcov dohmatol ako posledný časom 1:55,11.
Duša v ranných rozplavbách obsadil 11. miesto s časom 21,23 s. Vo večernom programe potvrdil svoje slová o tom, že svoj výkon ešte dokáže posunúť ďalej a vylepšil svoj čas o 20 stotín. Najrýchlejší bol Francúz Maxime Grousset (20,83).
Druhý Slovák vo večernom programe Samuel Košťál obsadil v semifinále na 200 m motýlik celkovo predposledné 16. miesto. V konkurencii siedmich plavcov dohmatol ako posledný časom 1:55,11.