Duša vytvoril na ME slovenský rekord na 50 m v.sp.

Budapešť 22. mája (TASR) - Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na ME v Budapešti nový národný rekord na 50 m voľný spôsob. V rozplavbách dosiahol čas 22,49 s a o 10 stotín vylepšil vlastný zápis spred troch týždňov z amerického Clermontu. Zároveň splnil B-limit na MS i olympijský B-limit na OH 2020 v Tokiu.



V silnej konkurencii to však na postup do semifinále nestačilo. Duša skončil na 28. mieste, od účasti medzi elitnou šestnástkou ho delilo 25 stotín.



Šiesty deň na ME priniesol v budapeštianskej Duna Aréne aj ďalšie hodnotné výkony slovenských plavcov, hoci nepriniesli semifinálovú účasť. Tamara Potocká si vylepšila osobný rekord na 200 m znak časom 2:16,13 min, ktorý znamenal 25. priečku. Emma Marušáková skončila časom 2:20,80 na 33. mieste.



Na 50 m motýlik zaplávala spomedzi trojice slovenských reprezentantiek najlepší čas Potocká, ktorá obsadila za 27,31 s 33. miesto. Zora Ripková (27,78) bola 41. a Martina Cibulková osobným rekordom 28,19 s skončila na 44. mieste.



Adama Halasa klasifikovali v rozplavbách na 100 m motýlik na 45. priečke (53,88). Na 50 m prsia obsadila Andrea Podmaníková časom 31,69 s tesne za slovenským rekordom 24. miesto, čím splnila B-limit na MS. Nina Vadovičová sa umiestnila časom 32,73 na 48. a Nikoleta Trníková časom 33,59 na 50. pozícii.



Záver dňa už tradične patril štafetám, tentoraz na 4x100 m v.sp. mix. Slovenská štafeta Matej Duša (50,11 - osobný rekord), Adam Halas (51,06), Martina Cibulková (56,61) a Teresa Ivanová (55,89) sumárnym časom 3:33,67 min obsadila 12. miesto.