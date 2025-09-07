Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
< sekcia Šport

Dušan Pašek by 7. septembra oslávil 65 rokov

.
Legenda československého hokeja Dušan Pašek st. Foto: TASR/archív

Väčšinu kariéry strávil v bratislavskom Slovane.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. septembra (TASR) - Bývalého výborného hokejového centra Slovana Bratislava či československej reprezentácie Dušana Pašeka si mnohí pamätajú ako večne usmiateho človeka a veľkého optimistu. O to viac všetkých prekvapila správa zo 14. marca 1998 o tragickej smrti vtedajšieho prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), strieborného medailistu zo ZOH 1984 v Sarajeve a majstra sveta z roku 1985. Nebyť tragickej udalosti, ktorá sa oficiálne uzavrela ako samovražda, dožil by sa Dušan Pašek v nedeľu 7. septembra 65 rokov.

Väčšinu kariéry strávil v bratislavskom Slovane. V jeho drese sa v sezóne 1978/1979 tešil z historického zisku majstrovského titulu v československej lige. Zahral si aj v zámorskej NHL, v ktorej si v ročníku 1988/1989 obliekal dres Minnesoty North Stars. Predviedol sa aj na európskych klziskách vo švajčiarskych tímoch HC Lugano, Ambri Piotta, talianskom Assiagu či vo fínskom mužstve KalPa Kuopio.


D. Pašek (v strede) na tribúne.
Foto: Archív D. Pašeka ml.

Roky patril k oporám československej reprezentácie, s ktorou okrem zlata z pražských MS 1985 získal aj striebro na ZOH 1984 v Sarajeve. Strieborné medaily vybojoval na MS 1982 vo Fínsku, MS 1983 v Nemecku a z MS 1987 v Rakúsku si odniesol bronz. Do Siene slávy slovenského hokeja Dušana Pašeka uviedli v roku 2007. Jeho uvedenie bolo aj symbolické, lebo počas kariéry nosil dres s číslom 22 a stal sa práve 22. členom slovenskej hokejovej Siene slávy.

Narodil sa 7. septembra 1960 v Bratislave. Pôvodne ho rodičia dali na gymnastiku. Fyzicky dobre stavaný chlapec však rád aj korčuľoval a na verejnom klzisku si Pašekove korčuliarske schopnosti všimol tréner mládežníckeho tímu BEZ Bratislava Pavol Siroťák. Hokej zvíťazil nad gymnastikou a pohybovo zdatný Pašek sa rýchlo prepracoval do bratislavského Slovana. Mal iba 16 rokov, keď si ho legendárny tréner Slovana Bratislava Ladislav Horský zobral na pár zápasov do „áčka“. V prvom tíme „belasých“ sa postupne udomácnil a v 19-rokoch sa v drese Slovana tešil v sezóne 1978/1979 z historicky prvého titulu federálneho šampióna pre slovenský tím.

Získal si aj priazeň fanúšikov Slovana, patril medzi vynikajúcich strelcov a veľmi často sa zimným štadiónom ozývalo na jeho adresu hromové „Ceco banán“. Stal sa lídrom tímu a s kapitánskym „céčkom“ na drese strhával spoluhráčov a burcoval fanúšikov. Vojenčinu hokejovo strávil v sezóne 1985/1986 v Dukle Jihlava. Vo federálnej lige odohral celkovo 372 zápasov, pričom strelil 187 gólov. V ročníku 1986/1987 sa stal najlepším nahrávačom súťaže.

D. Pašek po zápase v šatni.
Foto: Archív D. Pašeka ml.


NHL okúsil v tíme Minnesota North Stars. V sezóne 1988/1989 za neho odohral 48 zápasov v základnej časti s bilanciou 4 góly a 10 asistencií. V dvoch zápasoch play off strelil jeden gól. Po návrate do Európy hrával za švajčiarske Lugano a Ambri-Piottu, talianske Asiago a fínske KalPa Kuopio.

V reprezentácii Československa debutoval v roku 1981, nastúpil v nej v 196 zápasoch a strelil 69 gólov. To ho zo Slovákov po Jozefovi Golonkovi (82 gólov) a Vincentovi Lukáčovi (70 gólov) zaradilo na tretie miesto najúspešnejších kanonierov v československej reprezentácii. V Prahe sa stal v roku 1985 majstrom sveta, z Fínska 1982 a Nemecka 1983 si priviezol domov striebro a z MS 1987 v Rakúsku bronz. Na ZOH 1984 v Sarajeve sa zaslúžil o strieborné medaily. Štartoval aj na ZOH 1988 v Calgary, kde československý tím skončil na 6. priečke.

Majstrovstvá sveta v Mníchove 16.4. - 2.5. 1983. D. Pašek (vľavo).
Foto: Archív D. Pašeka ml.


Československo reprezentoval trikrát aj na Kanadskom pohári. V roku 1981 vypadlo Československo v semifinále so Sovietskym zväzom a v roku 1987 tesne nestačilo na Kanadu. Hokeju zostal verný aj po skončení hráčskej kariéry a cez manažéra a prezidenta Slovana Bratislava to dotiahol v roku 1997 až na prezidenta SZĽH. Jeho pôsobenie na tomto poste trvalo do tragickej smrti v roku 1998.

Dušan Pašek zomrel 14. marca 1998 v Bratislave. Jeho telo našli s prestrelenou hlavou v kancelárii štadióna Slovana. Zanechal po sebe niekoľko rozlúčkových listov najbližším. Podľa oficiálneho vyšetrovania spáchal samovraždu.

Legendárny hokejista, ale aj húževnatý hokejový manažér bol dvakrát ženatý. Z prvého manželstva má dcéru Alexandru a syna Dušana, z druhého Dominika. A práve starší syn Dušan si zvolil rovnaký odchod z tohto sveta ako jeho otec. Tiež sa aktívne venoval hokeju, získal dva slovenské tituly - v roku 2005 so Slovanom a v roku 2011 v drese HC Košice. Hráčsku kariéru ukončil zo zdravotných dôvodov v roku 2016. Potom pôsobil ako viceprezident a generálny riaditeľ klubu iClinic Bratislava Capitals. V piatok 5. novembra 2021 ho v lese na bratislavskej Kolibe našli obeseného. Následné vyšetrovanie vylúčilo cudzie zavinenie.
Archívne foto. Dušan Pašek
Foto: TASR
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov