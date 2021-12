Dušková chce na ME v krose dobehnúť do cieľa v prvej polovici

Program ME 2021 v krose:

nedeľa:

11:00 juniori (6 km): Michal Staník (107 prihlásených)



11:28 juniorky (4 km): Líza Hazuchová, Zuzana Michaličková (116 prihlásených)



11:50 muži do 23 rokov (8 km, 85 prihlásených)



12:23 ženy do 23 rokov (6 km): Dušková (66 prihlásených)



13:21 miešaná štafeta (4 x 1,5 km, 12 prihlásených)



14:13 muži (10 km, 95 prihlásených)



14:53 ženy (8 km, 82 prihlásených)

Bratislava 10. decembra (TASR) - Štyria slovenskí reprezentanti sa predstavia na nedeľných 27. majstrovstvách Európy v krose v írskom Dubline.Prvý z kvarteta vybehne na trať junior Michal Staník, ktorého čaká premiéra na vrcholnom podujatí.cituje slová 19-ročného Staníka portál atletika.sk.dodal slovenský rekordér v cestnom behu na 10 km.V súťaži junioriek, ktorá je so 114 účastníčkami najpočetnejšia, sa predstavia Zuzana Michaličková a Líza Hazuchová.Tohtoročná ženská majsterka SR v krose Elena Dušková bude v Dubline súťažiť v kategórii do 23 rokov na 6-kilometrovej trati. Skúseností z kontinentálneho vrcholu má zo slovenskej štvorice najviac. V Dubline pobeží zverenka Marcela Lopuchovského na ME už tretí raz. Debutovala v roku 2018 v holandskom Tilburgu, kde medzi juniorkami skončila 70. a pred dvoma rokmi v Lisabone jej v rovnakej kategórii patrila 69. priečka.prezradila Dušková.doplnila slovenská atlétka.