Dusmatov triumfoval do 51 kg, vybojoval druhé olympijské zlato

box - muži do 51 kg



semifinále:



Billal Bennama (Fr.) - Junior Alcantara Reyes (Dom. rep.) 5:0



Hasanboj Dusmatov (Uzb.) - David de Pina (Kapv.) 5:0



finále:



Dusmatov - Bennama 5:0

Paríž 9. augusta (TASR) - Uzbecký boxer Hasanboj Dusmatov vybojoval na OH v Paríži zlatú medailu v kategórii do 51 kg. Vo finále zdolal domáceho Francúza Billala Bennamu 5:0. Bronz získali zdolaní semifinalisti Junior Alcantara Reyes z Dominikánskej Republiky a David de Pina z Kapverd.Dusmatov zvíťazil vo finále jednomyseľným verdiktom rozhodcov a získal svoju druhú zlatú olympijskú medailu. Na OH 2016 v Riu triumfoval v kategórii do 49 kg.