Dva odložené zápasy Niké extraligy žien skontumovali

Bratislava 17. marca (TASR) - Basketbalová Niké extraliga žien zavŕšila svoju nadstavbovú časť dvoma kontumačnými výsledkami. Dohrávky 5. kola v skupine o 1.-4. miesto Young Angels Košice - ŠBK Šamorín a MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky sa neodohrali pre pandémiu koronavírusu. Do štatistík sa zapísal výsledok 20:0 v prospech Košíc a Ružomberka.



Klub z Piešťan prišiel pre šírenie vírusu vo svojom tíme o možnosť zabojovať o víťazstvo v základnej časti, do play off vstúpi z druhej priečky za Ružomberkom. "Situáciu chápeme. Tlačí nás čas a nemôže sa to naťahovať. Väčšina hráčok má podpísané zmluvy na základe pôvodných termínov súťaže a ďalšie odklady zápasov by znamenali teda aj navyšovanie nákladov. Naším cieľom je teraz dať sa dohromady aspoň na Slovenský pohár a potom sa to už snáď rozbehne," akceptoval kontumáciu v neprospech svojho tímu športový manažér piešťanského klubu Tomáš Horký podľa stránky exz.sk.



Košický klub si síce bez boja pripísal proti Šamorínu víťazstvo, no generálneho manažéra Young Angels Daniela Jendrichovského sklamalo, že sa nepodarilo zabezpečiť konanie zápasu: "My i Ružomberok sme mali problémy s koronou v decembri a v januári. Napriek tomu sme svoje zápasy odohrali v omladených zostavách. Obeťou situácie teda nie sú iba Piešťany či Šamorín."