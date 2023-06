Dva prípravné medzištátne zápasy v Rakúsku nedohrali pre rasizmus

Viedeň 20. júna (TASR) - Dva prípravné medzištátne futbalové zápasy, ktoré sa konali v pondelok v Rakúsku, nedohrali po rasistických incidentoch.



Duel Kataru s Novým Zélandom v Ritzingu trval iba prvý polčas. Novozélandskí hráči obvinili v 40. minúte katarského reprezentanta Yousufa Abdurisaga z rasistického komentáru na adresu obrancu Michaela Boxalla, ktorý má korene zo Samoy. Podľa nich rozhodca Manuel Schuttengruber odmietol riešiť incident a preto sa rozhodli v zápase po prestávke nepokračovať. Nový Zéland viedol po 45 minútach nad Katarom 1:0.



Novozélandská asociácia profesionálnych futbalistov (NZPFA) incident ostro odsúdila. "Kontaktovali sme národný tím a vedenie novozélandského zväzu, aby sme mohli podporiť hráčov. V našom športe neexistuje priestor pre rasizmus," uviedla NZPFA. "Plne podporujeme rozhodnutie hráčov nedohrať zápas. Nikdy by sme nechceli, aby sa duel predčasne ukončil, no niektoré veci sú väčšie ako futbal a je dôležité zaujať stanovisko," vyjadril sa šéf Novozélandského futbalového zväzu Andrew Pragnell.



"Dvaja hráči na ihrisku si vymenili názory. Novozélanďania podporili svojho spoluhráča rovnako, ako naši hráči podporili svojho spoluhráča. Rozhodli sa nedohrať zápas. Chýbali svedkovia, zaznelo to iba medzi dvoma hráčmi. Rozhodca to nepočul," komentoval incident tréner katarskej reprezentácie Carlos Queiroz. "Je to nová kapitola vo futbale, niečo, čomu nikto nerozumie. Nech futbalové autority rozhodnú o osude stretnutia. Tento zápas určite vyšetrí Medzinárodná futbalová federácia," povedal podľa AP.



Zhodou okolností sa z rovnakého dôvodu nedohral ani ďalší pondelkový prípravný zápas v Rakúsku. Duel medzi írskymi reprezentantmi do 21 rokov a kuvajtskou "dvadsaťdvojkou", ktorý sa uskutočnil v meste Bad Radkersburg, predčasne ukončili v priebehu druhého polčasu. Podľa Írov jeden z kuvajtských hráčov použil rasistickú nadávku smerom k írskemu náhradníkovi. Íri v tom čase viedli 3:0.



Írska futbalová asociácia (FAI) vydala stanovisko, v ktorom odsúdila incident: "FAI nebude tolerovať žiadnu formu rasizmu smerom k nášmu hráčovi alebo členovi realizačného tímu. Celý prípad nahlási FIFA a UEFA." Kuvajtská strana odmietla obvinenia z rasizmu. "Kuvajtská futbalová asociácia (KFA) kategoricky odmieta také obvinenia," uviedla KFA na sociálnej sieti. "Zápas nedohrali, lebo ho sprevádzali nadmerná tvrdosť a neustále šarvátky medzi hráčmi. Rozhodca duel stopol v 70. minúte, aby chránil hráčov pred potenciálnymi zraneniami."