Čo nás čaká? Dva slalomy v Záhrebe, historický zjazd cez dve krajiny

Kalendár SP 2022/2023 v alpskom lyžovaní:



ženy:



22. októbra - obrovský slalom 10.00/13.05 (Sölden/Rak.)

5. novembra - zjazd 11.30 (Zermatt-Cervinia/Švaj./Tal.)

6. novembra - zjazd 11.30 (Zermatt-Cervinia/Švaj./Tal.)

12. novembra - paralelné preteky 18.00 /kvalifikácia 12.00/ (Lech/Rak.)

19. novembra - slalom 10.00/13.00 (Levi/Fín.)

20. novembra - slalom 10.15/13.15 (Levi/Fín.)

26. novembra - obrovský slalom 16.00/19.00 (Killington/USA)

27. novembra - slalom 16.15/19.00 (Killington/USA)

2. decembra - zjazd 20.00 (Lake Louise /Kan.)

3. decembra - zjazd 20.30 (Lake Louise /Kan.)

4. decembra - super-G 19.00 (Lake Louise /Kan.)

10. decembra - obrovský slalom 10.30/13.30 (Sestriere/Tal.)

11. decembra - slalom 10.30/13.45 (Sestriere/Tal.)

16. decembra - zjazd 10.30 (St. Moritz /Švaj.)

17. decembra - zjazd 10.30 (St. Moritz /Švaj.)

18. decembra - super-G 11.30 (St. Moritz /Švaj.)

28. decembra - obrovský slalom 10/13.00 (Semmering/Rak.)

29. decembra - nočný slalom 15.00/18.30 (Semmering/Rak.)

4. januára - slalom 12.30/16.30 (Záhreb/Chor.)

5. januára - slalom 15.00/18.00 (Záhreb/Chor.)

7. januára - obrovský slalom 09.30/12.30 (Kranjska Gora /Slov.)

8. januára - obrovský slalom 09.30/12.30 (Kranjska Gora /Slov.)

10. januára - slalom, 18.00/20.45 (Flachau/Rak.)

14. januára - zjazd 11.00 (St. Anton /Rak.)

15. januára - super-G 11.30 (St. Anton /Rak.)

20. januára - super-G 10.15 (Cortina d'Ampezzo /Tal.)

21. januára - zjazd 10.00 (Cortina d'Ampezzo /Tal.)

22. januára - super-G 11.30 (Cortina d'Ampezzo /Tal.)

24. januára - obrovský slalom 10.30/13.30 (Kronplatz/Tal.)

28. januára - obrovský slalom 9.30/12.30 (Špindlerov Mlyn /ČR)

29. januára - slalom 9.15/12.15 (Špindlerov Mlyn /ČR)

25. februára - zjazd 11.00 (Crans Montana /Švaj.)

26. februára - super-G 11.00 (Crans Montana /Švaj.)

3. marca - super-G 10.30 (Kvitfjell/Nór.)

4. marca - zjazd 11.00 (Kvitfjell/Nór.)

5. marca - super-G 10.30 (Kvitfjell/Nór.)

10. marca - obrovský slalom 10.00/13.00 (Are/Švéd.)

11. marca - slalom 10.30/13.30 (Are/Švéd.)



Finále SP:



15. marca - zjazd 11.30 (Soldeu/And.)

16. marca - super-G 10.00 (Soldeu/And.)

17. marca - paralelné preteky tímov (Soldeu/And.)

18. marca - slalom 10.30/13.30 (Soldeu/And.)

19. marca - obrovský slalom 09.00/12.00 (Soldeu/And.)



muži:



23. októbra - obrovský slalom 10.00/13.00 (Sölden/Rak.)

29. októbra - zjazd 11.45 (Zermatt-Cervinia/Švaj./Tal.)

30. októbra - zjazd 11.45 (Zermatt-Cervinia/Švaj./Tal.)

13. novembra - paralelné preteky, 16.00 /kvalifikácia 10.00/ (Lech/Rak.)

25. novembra - zjazd 20.30 (Lake Louise /Kan.)

26. novembra - super-G 20.30 (Lake Louise /Kan.)

27. novembra - super-G 20.30 (Lake Louise /Kan.)

2. decembra - super-G 18.15 (Beaver Creek /USA)

3. decembra - zjazd 18.00 (Beaver Creek /USA)

4. decembra - zjazd 18.00 (Beaver Creek /USA)

10. decembra - obrovský slalom 9.30/12.30 (Val d´Isere /Fr.)

11. decembra - slalom, 9.30/12.30 (Val d´Isere /Fr.)

16. decembra - super-G 11.45 (Val Gardena /Tal.)

17. decembra - zjazd 11.45 (Val Gardena /Tal.)

18. decembra - obrovský slalom 10.30/13.30 (Alta Badia /Tal.)

19. decembra - obrovský slalom, 10.30/13.30 (Alta Badia /Tal.)

22. decembra - nočný slalom, 17.45/20.45 (Madonna di Campiglio /Tal.)

28. decembra - zjazd 11.30 (Bormio/Tal.)

29. decembra - super-G 11.30 (Bormio/Tal.)

4. januára - slalom 15.45/18.45 (Garmisch Partenkirchen /Nem.)

7. januára - obrovský slalom 10.30/13.30 (Adelboden/Švaj.)

8. januára - slalom 10.30/13.30 (Adelboden/Švaj.)

13. januára - super-G 12.30 (Wengen/Švaj.)

14. januára - zjazd 12.30 (Wengen/Švaj.)

15. januára - slalom 10.15/13.15 (Wengen/Švaj.)

20. januára - zjazd 11.30 (Kitzbühel/Rak.)

21. januára - zjazd 11.30 (Kitzbühel/Rak.)

22. januára - slalom 10.30/13.30 (Kitzbühel/Rak.)

24. januára - slalom 17.45/20.45 (Schladming/Rak.)

28. januára - zjazd 11.30 (Garmisch Partenkirchen /Nem.)

29. januára - obrovský slalom 10.15/13.15 (Garmisch Partenkirchen /Nem.)

4. februára - slalom 09.30/12.30 (Chamonix/Fr.)

25. februára - obrovský slalom 19/22.00 (Palisades Tahoe /USA)

26. februára - slalom 19/22.00 (Palisades Tahoe /USA)

3. marca - zjazd 18.45 (Aspen/USA)

4. marca - zjazd 19.00 (Aspen/USA)

5. marca - super-G 18.00 (Aspen/USA)

11. marca - obrovský slalom 9.30/12.30 (Kranjska Gora /Slov.)

12. marca - obrovský slalom 9.30/12.30 (Kranjska Gora /Slov.)



Finále SP:



15. marca - zjazd 10.00 (Soldeu/And.)

16. marca - super-G 11.30 (Soldeu/And.)

17. marca - paralelné preteky tímov 12.00 (Soldeu/And.)

18. marca - obrovský slalom 09.00/12.00 (Soldeu/And.)

19. marca - slalom 10.30/13.30 (Soldeu/And.)

Sölden 20. októbra (TASR) - Na zjazdárky v sezóne 2022/23 čaká okrem štandardného programu februárových MS až 42 individuálnych súťaží Svetového pohára. Vrátane dvoch slalomov v Záhrebe, kde v predchádzajúcich troch pretekoch triumfovala slovenská lyžiarka Petra Vlhová, o korunu Snehovej kráľovnej sa bude bojovať 4. a 5. januára. Muži sa v chorvátskej metropole nepredstavia, namiesto toho absolvujú slalom v nemeckom Garmisch-Partenkirchene (4. januára).Kalendár okorení historický zjazd cez dve krajiny so štartom vo švajčiarskom Zermatte a cieľom v talianskej Cervinii. Na programe je už po úvodnom obrovskom slalome v rakúskom Söldene, ktorým cez víkend odštartuje nový ročník. Muži sa zo Švajčiarska do Talianska vydajú 29. a 30. októbra, ženy 5. a 6. novembra. Následne sa uskutoční jediná paralelka, ktorú privíta rakúsky rezort Lech/Zürs, kombinácia opäť v prestížnom seriáli chýba, uskutoční sa však na majstrovstvách sveta vo francúzskom stredisku Courchevel/Meribel (6.-18. februára).Medzi sviatkami - ako od 90-tych rokov minulého storočia v každý párny rok - lyžiarky zavítajú do rakúskeho Semmeringu neďaleko slovenských hraníc, kde 28. a 29. decembra absolvujú obrovský slalom a nočný slalom. Po štyroch rokoch sa do kalendára vrátil český Špindlerov Mlyn, kde sa 28. a 29. januára bude takisto súťažiť v oboch technických disciplínach.Na mužov čaká 43 individuálnych súťaží, do Záhrebu tentoraz nepocestujú, ale presunú sa do Ga-Pa. Do nemeckého strediska sa vrátia aj 28. a 29. januára na zjazd a obrovský slalom. Finálové podujatie SP bude od 15. do 19. marca hostiť Soldeu v Andorre.