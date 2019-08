Dva týždne pred štartom La Ligy panuje chaos v termínoch, rozhodne súd

Chaos vznikol už minulý týždeň, keď liga zverejnila zápasový itinerár, ktorý okrem sobotňajších a nedeľňajších duelov počíta aj so zápasmi v piatok a pondelok.

Madrid 1. augusta (TASR) - Vedenie La Ligy vyjadrilo znepokojenie nad plánmi Španielskej futbalovej federácie (RFEF), ktorá v rozpise nadchádzajúcej ligovej sezóny počíta iba s víkendovými termínmi. Pred štartom najvyššej súťaže, ktorý La Liga určila na piatok 16. augusta, tak vzniká zmätok, ktorý zrejme rozlúskne až súd.



Chaos vznikol už minulý týždeň, keď liga zverejnila zápasový itinerár, ktorý okrem sobotňajších a nedeľňajších duelov počíta aj so zápasmi v piatok a pondelok. RFEF však vydala vlastný rozpis s inými termínmi a iba s víkendovými stretnutiami. Interný súd federácie sa priklonil na stranu RFEF, s čím predstavitelia najvyššej španielskej súťaže nesúhlasili. Rozhodnutie, ktorý zápasový program bude platný, by tak malo padnúť na civilnom súde.



"V mene všetkých klubov vyjadrujem znepokojenie nad krokmi RFEF, ktoré považujeme za zásah do ligovej kompetencie," uviedol hovorca La Ligy Miguel Angel Gil Marin, ktorého citovala agentúra AFP.



Súd bude o veci rozhodovať 7. augusta, teda deväť dní pred plánovaným prvým súbojom sezóny medzi obhajcom titulu FC Barcelona a Athleticom Bilbao (v piatok 16. augusta). RFEF určila termín otváracieho zápasu až na sobotu 17. augusta.



Podľa La Ligy môže tento chaos ohroziť televízne kontrakty so súhrnnou hodnotou vyše dve miliardy eur. RFEF uviedla, že reprezentuje záujmy fanúšikov, ktorých veľmi nelákajú pondelkové duely. Španielske médiá minulý týždeň informovali, že RFEF je ochotná rokovať so zástupcami ligy o piatkových termínoch, žiadala však od La Ligy viac peňazí.