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Dva zápasové dresy po zosnulom Keeganovi poputujú do dražby
Vedúci aukcie Charles Hanson očakáva obrovský záujem.
Autor TASR
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Londýn 29. augusta (TASR) - Dva futbalové dresy po zosnulom Kevinovi Keeganovi, ktoré mal na sebe počas reprezentovania Anglicka, poputujú do dražby. Bývalý útočník Liverpoolu, Hamburgu či Newcastlu zomrel minulý mesiac vo veku 75 rokov po boji s rakovinou žalúdka.
Vedúci aukcie Charles Hanson očakáva obrovský záujem. Do dražby poputujú dresy značky Admiral. Jedným z nich bude ten z majstrovstiev sveta v roku 1982, kde si Keegan pripísal svoje jediné vystúpenie na záverečnom turnaji. Anglicku sa totiž v roku 1974 a ani o štyri roky neskôr nepodarilo prebojovať na MS. Pred šampionátom v r. 1982 bojoval so zranením chrbta a nedokázal odohrať ani jeden duel v skupine. Dres mal na sebe len počas záverečných 26 minút proti Španielom. Angličania remizovali 0:0 a vypadli. K zarámovanému dresu je priložený aj podpísaný list od Keegana a fotografia, na ktorej je zachytený v drese Newcastle United.
Druhý vzácny dres pochádza z 13. júna 1976, keď Keegan strelil Fínom dva góly počas kvalifikácie na MS. Oba kúsky športovej histórie by sa podľa odhadov mohli predať za sumu od 4000 do 6000 libier.
Vedúci aukcie Charles Hanson očakáva obrovský záujem. Do dražby poputujú dresy značky Admiral. Jedným z nich bude ten z majstrovstiev sveta v roku 1982, kde si Keegan pripísal svoje jediné vystúpenie na záverečnom turnaji. Anglicku sa totiž v roku 1974 a ani o štyri roky neskôr nepodarilo prebojovať na MS. Pred šampionátom v r. 1982 bojoval so zranením chrbta a nedokázal odohrať ani jeden duel v skupine. Dres mal na sebe len počas záverečných 26 minút proti Španielom. Angličania remizovali 0:0 a vypadli. K zarámovanému dresu je priložený aj podpísaný list od Keegana a fotografia, na ktorej je zachytený v drese Newcastle United.
Druhý vzácny dres pochádza z 13. júna 1976, keď Keegan strelil Fínom dva góly počas kvalifikácie na MS. Oba kúsky športovej histórie by sa podľa odhadov mohli predať za sumu od 4000 do 6000 libier.