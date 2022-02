Koronavírus donútil skontumovať dva zápasy štvrťfinále basketbalistov

Program Final Four Slovenského pohára (5. a 6. februára, Levice):



sobota 5. februára - semifinále



17.00 h: Spišskí Rytieri - BKM Lučenec



19.15 h: Patrioti Levice - Iskra Svit



nedeľa 6. februára - finále



18.00 h: Spišskí Rytieri/BKM Lučenec - Patrioti Levice/Iskra Svit

Bratislava 1. februára (TASR) - Pozitívne testy na koronavírus vstúpili do štvrťfinálového programu Slovenského pohára mužov v basketbale. Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) pod vplyvom časových okolností musela skontumovať dva zápasy.Z plánovaného kvarteta štvrťfinálových zápasov sa podarila odohrať len polovica - Patrioti Levice zdolali Handlovú 90:77 a Spišskí Rytieri uspeli v Komárne 92:85. Stretnutia Svitu s Prievidzou (31. januára) a Interu Bratislava s Lučencom (2. februára) museli odložiť pre prípady koronavírusu v družstvách Prievidze a Interu.Vzhľadom na fakt, že Final Four Slovenského pohára sa koná už najbližší víkend (5. a 6. februára v Leviciach), musela pod vplyvom časových okolností rozhodnúť o osude stretnutí Hracia komisia SBA. Tá rozhodla o kontumácii oboch stretnutí výsledkom 20:0 v prospech Svitu a Lučenca a o ich automatickom postupe do semifinále Slovenského pohára. Kontumačný výsledok 20:0 však neputuje do ligovej tabuľky v prípade zápasu Inter - Lučenec. Duel 24. kola Niké SBL sa uskutoční v náhradnom termíne.vysvetlil predseda Hracej komisie SBA Tomáš Homola pre portál basketliga.sk.Týmto krokom sa skompletizoval program Final Four Slovenského pohára. Spišskí Rytieri si ako obhajcovia trofeje v sobotu 5. februára o 17.00 h zmerajú sily s Lučencom. O 19.15 h nastúpia organizátori turnaja Patrioti Levice proti Iskre Svit. Finále je na programe v nedeľu 6. februára o 18.00 h.