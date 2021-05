Dvadsaťjednotka odštartovala prípravný kemp, Kentoš privítal 22 hráčov

Nitra 30. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odštartovala v nedeľu prípravný kemp, ktorého súčasťou budú stretnutia proti Rakúsku (4. júna o 19.10 h v Ritzingu) a Fínsku (8. júna o 14.00 h v Nitre). Tréner Jaroslav Kentoš mal na oficiálnom začiatku zrazu k dispozícii 22 hráčov. Chýbal iba Adam Obert z UC Sampdoria, ktorý sa mal k mužstvu pripojiť ešte počas nedele.



Prípravný kemp bude pre tím do 21 rokov posledný pred septembrovým začiatkom kvalifikácie ME 2023, ktoré hostia Rumunsko a Gruzínsko. "Všetci nominovaní hráči sú zdravotne v poriadku a verím, že to tak bude večer aj s Adamom Obertom,“ povedal pre portál futbalsfz.sk kouč Kentoš, ktorý chce nadviazať na prácu z marcového kempu, počas ktorého jeho tím triumfoval v Turecku na Antalya Cupe: "Bez ohľadu na to, že sme tam dosiahli pozitívny výsledok, tak chceme, aby hráči počas tohto zrazu nadviazali na dobré mentálne nastavenie. V Turecku sme začali budovať základy hernej koncepcie, aj v tomto aspekte chcem pokročiť dopredu. Zároveň chceme spoznať nových hráčov, ktorých máme k dispozícii.“



Dvadsaťjednotka si v júni najskôr zmeria sily s Rakúšanmi a potom s Fínmi. "Oproti marcovému kempu sme sa chceli teraz stretnúť s iným typom súpera. V Turecku sme sa viac-menej stretávali s ruskou školou, hrali sme proti Ukrajine, Uzbekistanu a Severnému Macedónsku. Teraz sme chceli nastúpiť proti inému štýlu hry, aby sme boli čo najlepšie pripravení na septembrový štart kvalifikácie,“ vyhlásil Kentoš pre oficiálny portál Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



Útočník Jakub Kadák z AS Trenčín odohral za dvadsaťjednotku doteraz sedem stretnutí a na konte má jeden presný zásah, keď skóroval proti Lichtenštajnsku: "Na každý reprezentačný zraz sa teším. Tento je síce v čase, keď sa skončili už ligy a máme tým pádom kratšie voľno, ale mne to nevadí. V marci sme vytvorili výbornú partiu, bavil sa každý s každým, zabávali sme sa. Teraz je tu niekoľko nových chalanov, myslím si, že do šatne zapadnú a pred kvalifikáciou budeme silní aj ako partia, aby sme mohli zabojovať o postup."