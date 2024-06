Dvadsaťjednotka proti Azerbajdžanu, Goljan: Chceme vidieť všetkých

Šamorín 6. júna (TASR) – Slovenských futbalistov do 21 rokov čaká v piatok prvý domáci zápas v tomto roku. Tím trénera Jaroslava Kentoša si v Senci zmeria sily v prípravnom dueli s rovesníkmi z Azerbajdžanu, výkop zápasu je na programe o 18.30 h.



"Dvadsaťjednotka" je od nedele na sústredení v Šamoríne, okrem Azerbajdžanu sa pripravuje aj na utorkový prípravný duel proti Moldavsku. "Padlo nám to vhod. V podstate prvýkrát sme boli všetci spolu od začiatku zrazu. Väčšinou majú totiž hráči v soboty a nedele zápasy, teraz však mali voľno a už od začiatku sme sa v podstate mohli pripravovať na zápas proti Azerbajdžanu," uviedol asistent trénera Tibor Goljan pre webstránku futbalsfz.sk.



Piatkový súper Slovákov nepatrí medzi reprezentácie s najzvučnejším menom. Už teraz je zrejmé, že Azerbajdžan sa nepredstaví na budúcoročnom európskom šampionáte na Slovensku. Vo svojej kvalifikačnej F-skupine je po šiestich odohraných zápasoch na poslednom šiestom mieste s tromi získanými bodmi a nedostihnuteľnou 15-bodovou stratou na druhé Anglicko. Slováci zvíťazil v marci 2:0 v Španielsku a 4:1 na pôde Malty. "La Roja" prehrala doma prvýkrát od septembra 2018.



Predstavu o tom, kto z hráčov sa zapojí v piatok v Senci do zápasu už realizačný tím má. "Išli sme do tohto zrazu s cieľom vidieť všetkých. Rozhodli sme sa, že každý z hráčov odohrá polčas s tým, že na brankárskom poste možno odchytá brankár celých 90 minút. Pre tento variant sme sa rozhodli aj preto, že niektorí hráči mali týždeň či dva voľno. Na zraze sme absolvovali päť tréningových jednotiek a musíme sledovať aj ich zdravotný stav. Samozrejme, v druhom zápase už bude situácia iná a tam sa rozhodneme pre tých hráčov, ktorí preukázali najlepšiu formu v zápase proti Azerbajdžanu," uzavrel Goljan.