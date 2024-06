Dvadsaťjednotka sa pred prípravnými duelmi zišla v kompletnom zložení

Bratislava 2. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odštartovala v nedeľu v Šamoríne prípravu pred poslednými medzištátnymi zápasmi v sezóne 2023/2024. Zverencov Jaroslava Kentoša čaká v piatok stretnutie s reprezentáciou Azerbajdžanu (18.30 h v Senci), o štyri dni neskôr si sokolíci zmerajú sily s reprezentáciou Moldavska (18.30 h v Senci).



Realizačný tím dvadsaťjednotky na dvojzápas s Azerbajdžanom a Moldavskom nominoval 24 futbalistov. Pri nominácii musel brať ohľad aj na potreby reprezentačného "áčka", ktoré čaká európsky šampionát v Nemecku. "Prioritu má, samozrejme, 'áčko', v ktorom máme šesť chalanov. Okrem nich sme museli urobiť dve vynútené zmeny na brankárskom poste. Ľubo Belko mal zdravotné problémy so svalom a Jakub Surovčík so zubami. Okrem nich sme tu z hľadiska aktuálnej formy v najsilnejšom zložení," uviedol hlavný tréner SR 21 Jaroslav Kentoš pre oficiálny web SFZ.



Reprezentácia do 21 rokov sa v nedeľu v Šamoríne zišla v kompletnom 24-člennom zložení, čo na ostatných zrazoch nebýva vôbec pravidlo. "Väčšinou to býva práve počas júnového zrazu. Počas sezóny majú hráči súťažné zápasy v piatky, soboty, nedele, niektorí dokonca aj v pondelok. Preto v kompletnom zložení neraz bývame až v pondelok večer. Teraz sme však všetci tu už prvý deň, čo je určitá výhoda,“ vyhlásil Kentoš.



Pred piatkovým zápasom s Azerbajdžanom budú mať sokolíci až päť dní prípravy. "Júnový zraz býva špecifický," upozornil Kentoš. "Niektorí hráči majú za sebou už dovolenky, a tak musíme tomu prispôsobiť aj tréningový proces, aby sme hráčov dostali do požadovanej formy. Tri dni pred zápasom už budeme smerovať všetky tréningové jednotky k prvému zápasu proti Azerbajdžanu."



Azerbajdžan a Moldavsko nepatria k súperom najsilnejšieho rangu. Napriek tomu ich nemožno podceniť, čo si uvedomuje aj Kentoš: "Budú to súperi podobnej kvality ako bola Malta v marci. Nesmieme nič podceniť. Títo súperi nás preveria v iných parametroch hry ako nás preverili napríklad Španieli či Dáni na jeseň. Pokračujeme v procese budovania parametrov našej hry a pevne verím, že sa aj na tomto zraze znova zlepšíme."