Dvadsaťjednotka v kvalifikácii ME proti S. Írsku a Španielsku v Žiline

Ďalší program SR 21 v kvalifikácii ME



25. marca Slovensko – Severné Írsko (v Žiline)



29. marca Slovensko – Španielsko (v Žiline)



3. júna Malta – Slovensko



7. júna Slovensko – Malta

Bratislava 13. februára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov privíta v marcových zápasoch kvalifikácie ME 2023 rovesníkov zo Severného Írska (25. marca) a Španielska (29. marca) v Žiline. Informoval o tom portál futbalsfz.sk.Na marcové zápasy bojov o záverečný turnaj, ktorý hostí Gruzínsko a Rumunsko, sa však trénerský štáb rozhodol pre zmenu. Dvadsaťjednotkári privítajú hráčov Severného Írska a Španielska v Žiline na štadióne MŠK.vysvetlil hlavný dôvod zmeny štadióna v domácom prostredí asistent trénera Tibor Goljan. Obom súperom v C-skupine majú Slováci čo vracať, keď na ich pôde podľahli o gól. V Lurgane prehrali 0:1 a v Seville 2:3.Kým sa v Nitre hrali zápasy na prírodnej tráve, v Žiline sa bude hrať na umelom povrchu.uviedol Goljan.Slovenská reprezentácia do 21 rokov naposledy nastúpila v Žiline na kvalifikačný zápas v marci 2018, keď zverenci vtedajšieho trénera Ota Brunegrafa zdolali po góloch Haraslína, Sipľaka a dvoch zásahoch Mráza rovesníkov z Albánska 4:1. Sokolíci odohrali pod Dubňom aj prípravné stretnutie s Grékmi v marci 2019, hráči pod vedením Adriana Guľu zvíťazili 4:3. Z aktuálneho kádra Jaroslava Kentoša si s výberom z Peloponézskeho polostrova zmerali sily Matúš Kmeť, Matúš Vojtko a Peter Pokorný, ktorý otvoril skóre duelu.