Dvadsaťjednotku preveria Chorváti a Česi. Kentoš očakáva dobrý výkon

program SR21:



štvrtok 16. novembra

17.00 SLOVENSKO 21 – Chorvátsko 21 (Nitra)



pondelok 20. novembra

18.00 Česko 21 – SLOVENSKO 21 (Hradec Králové)



Šamorín 12. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov v nedeľu popoludní absolvovala v šamorínskom X Bionic prvý tréning novembrového asociačného termínu. V rámci neho odohrá dvadsaťjednotka prípravné stretnutia s Chorvátskom (16.11. od 17.00 h v Nitre) a o štyri dni neskôr v Hradci Králové s českými rovesníkmi (18.00)." sa naposledy stretli v polovici októbra, keď remizovali 2:2 s Poľskom a zahrali si aj duel proti účastníkovi Niké ligy Banskej Bystrici (3:0). Reprezentácia sa vracia po viac ako dvoch rokoch pod Zobor. Naposledy v Nitre hostila dvadsaťjednotka Maltu, ktorú zdolala 4:0. Z hráčov, ktorých tréner Jaroslav Kentoš doposiaľ povolal na tohtoročné prípravné zápasy pred domácim šampionátom v roku 2025, nastúpili v spomínanom súboji proti Malťanom Adrián Kaprálik, Sebastián Nebyla, Sebastian Kóša a momentálne dlhodobo zranený Martin Šviderský. "uviedol pre oficiálnu webovú stránku futbalsfz.sk brankár Ľubomír Belko.Slovenský a chorvátsky výber do 21 rokov na seba naposledy narazili ešte v kvalifikácii ME 2011. Dvadsaťjednotka nastúpila na domáci duel 18. novembra 2009 v Zlatých Moravciach a súperovi podľahla 1:2. V odvete, ktorá bola na programe 19. mája 2010 vo Varaždíne, sa zrodila remíza 1:1. Po viac ako trinástich rokoch si nespochybniteľnú kvalitu Chorvátov uvedomuje aj Belko:S Českom si mladí reprezentanti zmerali sily naposledy v septembri tohto roku a zápas hostilo Uherské Hradiště. "" podľahli súperovi 0:2, novembrové stretnutie privíta nový štadión Malšovická aréna v Hradci Králové.poznamenal 21-ročný brankár MŠK Žilina.Slovenskí a českí futbalisti v kategórii do 21 rokov odohrali doposiaľ trinásť vzájomných duelov. Slováci vyhrali tri zápasy, trikrát sa skončil vzájomný súboj remízou a sedemkrát zvíťazili Česi.povedal hlavný tréner výberu Jaroslav Kentoš.Zatiaľ otázny zostáva štart stredopoliara Trenčína Artura Gajdoša, ktorý nútene striedal v 32. minúte piatkového stretnutia Niké ligy proti Žiline (0:0). Kentoš mal na úvodnom zraze k dispozícii 14 hráčov, v pondelok mužstvo doplnia Adam Gríger a Adrián Kaprálik.