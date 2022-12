Dvadsiatka absolvuje kemp vo Zvolene, v hre o MS aj Slafkovský

Nominácia SR 20 na prvú fázu záverečnej prípravy vo Zvolene (12. - 14. 12. 2022)



brankári: Patrik Andrisík (HK Brezno Knights), Matej Vereš (Dukla Trenčín)

obrancovia: Boris Žabka (Slovan Bratislava), Michal Laurenčík (HC Nové Zámky/HC Topoľčany), Dávid Nátny (HC 21 Prešov), Šimon Groch (HK GROTTO Spišská Nová Ves), Pavol Funtek (Ketterä/Fín.)

útočníci: František Dej, Alex Šotek (obaja Slovan Bratislava), Adam Sýkora, Ondrej Molnár (obaja HK Nitra), Marcel Štefančík (Lulea HF/Švéd.), Martin Mišiak (HC MIKRON Nové Zámky), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Alex Čiernik (Södertälje SK/Švéd.), Libor Nemec (Lukko Rauma/Fín.)

Bratislava 5. decembra (TASR) - Dvaja brankári, päť obrancov a deväť útočníkov figuruje v nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na kemp vo Zvolene. Odštartuje ním záverečná príprava na MS tejto vekovej kategórie v Kanade (26. decembra - 5. januára). Trojdňový kemp sa začne v pondelok 12. decembra a hráči počas neho absolvujú štyri tréningové jednotky. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.Slováci absolvujú vo zvolenskej Ice Arene štyri tréningy na ľade v priebehu troch dní. V stredu 14. decembra sa presunú do Bratislavy a na ďalší deň zamieria z Viedne do Toronta a následne do Halifaxu. V neďalekom mestečku Truro si rozložia kemp, v ktorom sa k tímu pripoja aj hráči zo zámoria.Do Kanady poletí 15 zo 16 hráčov, ktorí sa zúčastnia na zvolenskom kempe. Doma zostane brankár Matej Vereš, ktorý absolvuje iba tréningy vo Zvolene. "" povedal pre hockeyslovakia.sk tréner Ivan Feneš.Do záverečného zámorského kempu sa dostane 25 korčuliarov a traja brankári. Podľa kormidelníka je nádej, že Slovensko bude mať na šampionáte najsilnejší možný výber, čo by znamenalo aj účasť útočníkov Juraja Slafkovského a Filipa Mešára, či obrancu Šimona Nemca, ktorí uspeli v uplynulom drafte NHL. "," doplnil Feneš.Jeho zverenci odohrajú pred MS dva prípravné zápasy - v stredu 21. decembra v Monctone proti domácej Kanade, o dva dni neskôr v Trure proti Rakúsku. V základnej skupine nastúpia proti USA, Lotyšsku a Švajčiarsku.