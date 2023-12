Dvadsiatka je vo Zvolene v kompletnom zložení, pripojil sa aj Gajan

Bratislava 14. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa pripravuje na juniorský svetový šampionát už v kompletnom zložení. Posledný z 27-členného menoslovu sa pripojil k tímu vo Zvolene brankár Adam Gajan, ktorý dorazil v stredu. Najlepší brankár minuloročných MS hráčov do 20 rokov v Kanade sa cíti byť dobre pripravený.



"Bolo super opäť vidieť po dlhej dobe chlapcov. Už som absolvoval dva tréningy, z toho jeden tímový. Cítim sa super a verím, že to takto bude pokračovať," uviedol Gajan v rozhovore pre hockeyslovakia.sk.



Gajan odchytal v doterajšom priebehu sezóny v americkej USHL 20 zápasov za Green Bay Gamblers s vyše 90-percentnou úspešnosťou zásahov. "Ide to zatiaľ dobre. Odchytal som spomedzi všetkých brankárov najviac zápasov. V defenzíve nemáme príliš kvalitný tím, dávame síce veľa gólov, ale v každom zápase čelím cez 30 striel. To mi aspoň pomôže sa dobre pripraviť na majstrovstvá sveta," poznamenal 19-ročný brankár.



Na vlaňajších juniorských MS zažiaril a skvelými výkonmi si vyslúžil ocenenie pre najlepšieho brankára šampionátu. V júni sa stal najvyššie draftovaným brankárom roka 2023, keď si ho v 2. kole z celkového 35. miesta vybral klub NHL Chicago Blackhawks. Do najbližšieho šampionátu tak vstúpi v úplne inej pozícii ako vlani: "Samozrejme, bude to trochu iné. Ja som však pripravený rovnako ako pred rokom. Nemyslím si, že si z toho budem robiť nejakú ťažkú hlavu. Každý turnaj je iný, každý zápas je iný, tak uvidíme, ako to bude tento rok."



Výbornými číslami sa môže pochváliť aj útočník Dalibor Dvorský, ktorý výrazne pookrial po prestupe zo Švédska do zámorskej juniorky. V drese Sudbury zaknihoval 32 bodov v 20 dueloch. Aj on už má za sebou niekoľko tréningov vo Zvolene s dvadsiatkou. "Niesli sa vo výbornej nálade. Stretli sme sa partia chalanov, ktorí sa už dlho poznáme. Tréningy boli super a už sa všetci tešíme na majstrovstvá sveta," povedal Dvorský pre web SZĽH. Zmena pôsobiska a príchod do OHL mu prospel: "Mám aj výborných spoluhráčov, ktorí mi pomáhajú na ľade i mimo ľadu. Snažím sa v každom zápase pomôcť tímu a cítim sa teraz na ľade veľmi dobre." Na šampionáte bude Dvorský akýmsi sprievodcom pre spoluhráčov, keďže Švédsko dobre pozná a vie plynule po švédsky: "Uvidíme, či im bude treba pomôcť. Ak áno, tak sem-tam zaskočím."