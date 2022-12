Hokej-MS20: Slovenský tím má lídrov, Mešár: Som s tým stotožnený

Program SR "20" v základnej B-skupine MS (časy sú v SEČ):



Utorok, 27. decembra: Fínsko - Slovensko /17.00/



Streda, 28. decembra: Slovensko - USA /22.00/



Piatok, 30. decembra: Slovensko - Lotyšsko /17.00/



Sobota, 31. decembra: Švajčiarsko - Slovensko /17.00/

Moncton 25. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov má už iba dva dni do začiatku juniorského šampionátu. Tréner Ivan Feneš plánoval oznámiť konečnú nomináciu v nedeľu vo večerných hodinách SEČ. Podľa jeho slov by mali byť hodnotovými prvkami Slovenska najmä pokora, motivácia a bojovnosť. Rolu tímových lídrov sú pripravení prevziať obranca Šimon Nemec a útočníci Filip Mešár či Adam Sýkora. Ostrý štart na MS zažije slovenskáv utorok 27. decembra o 17.00 SEČ proti Fínsku.Hlavný tréner oznámil, že celý jeho tím je zdravotne v poriadku a pripravený na svetový šampionát. Na tlačovej konferencii pred štartom turnaja uviedol, že prvotnou ambíciou tímu je postup medzi najlepšiu osmičku.uviedol štyridsaťpäťročný kouč slovenskej, ktorý podľa vlastných slov očakáva najvyrovnanejší juniorský šampionát v histórii.uviedol.Istotu účasti na MS má už trojica brankárov Matej Marinov, Adam Gajan a Patrik Andrisík. Najlepšie štatistiky spomedzi nich má prvý menovaný, ktorý pôsobí v americkej súťaži USHL. Za tím Fargo Force odchytal dvanásť duelov, pričom ani v jednom jeho tím neprehral a Marinov je najlepší brankár celej súťaže. O tom, kto nakoniec bude tímovou jednotkou, ešte tréneri nerozhodli:Najvyššie draftovaný slovenský obranca v histórii NHL Šimon Nemec si uvedomuje, že jeho pozícia v mužstve je významná. Hráč amerického klubu Utica Comets z AHL odohral v prebiehajúcom ročníku 24 stretnutí, v ktorých zaznamenal 11 bodov (3+8). V juniorskej reprezentácii by mal dostať nadpriemernú minutáž na ľade.povedal druhý hráč uplynulého draftu, ktorý jasne načrtol ambície slovenského tímu:V ofenzívnej hre by mal patriť k výrazným postavám útočník Mešár, ktorý rovnako ako Nemec prešiel prvým kolom draftu. Bývalý hráč Popradu pôsobí prvý rok mimo slovenských klzísk a je oporou tímu Kitchener Rangers, ktorý pôsobí v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). Zanastúpil v 17 dueloch a pripísal si 22 bodov (10+12).povedal po Jurajovi Slafkovskom druhý Slovákov, ktorý má aktuálne zmluvu s kanadským Montrealom Canadiens.Medzi dôležitých hráčov patrí aj útočník Adam Sýkora, ktorý má však trochu odlišné úlohy ako Mešár. Útočník trápiacej sa Nitry by rád získal v juniorskej reprezentácii hernú pohodu.povedal nitriansky hokejista, ktorý v dreseodohral 20 zápasov a zaznamenal v nich deväť bodov (2+7).Sýkora už má za sebou aj štart na elitných MS a tak zvýšený tlak bude aj na pleciach energického útočníka. Hráč organizácie New York Rangers stavia vždy na prvé miesto tímové ciele.dodal.