Dvadsiatka na úvod turnaja v Nyköpingu tesne prehrala s domácimi 3:4

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Nyköpingu:



Švédsko - Slovensko 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)



Góly: 8. Engström (Smeds), 27. Pählsson (Larsson), 57. Fransson (Kant, Nordberg), 60. Petterson (Lagerberg, Engström) – 5. Šotek, 48. Repčík (Čiernik, Kmec), 55. Šotek (Repčík, Čiernik). Vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše Štrbák (SR 20) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 35:26. Rozhodovali: Wedin, Holm - Lunden, Nilsson, 212 divákov.



zostava SR 20: Eliáš – Štrbák, Nátny, Kmec, Baran, Žabka, Pišoja, Eperješi, J. Chromiak – Žlnka, Repčík, Čiernik – L. Jendek, Suchý, Šotek – Kopecký, Kukumberg, Cedzo – Masnica, Dej, Gabriel.



Nyköping 24. augusta (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov vstúpila do Turnaja piatich krajín vo švédskom Nyköpingu prehrou 3:4 s domácimi rovesníkmi.Slováci viedli ešte v 55. minúte po druhom zásahu Alexa Šoteka v stretnutí 3:2, v 57. však Švédi vyrovnali a 31 sekúnd pred treťou sirénou zariadil ich triumf v presilovke Hugo Petterson. Mladí reprezentanti nastúpili do stretnutia s troma draftovanými hráčmi v zostave - obrancom Maximom Štrbákom a útočníkmi Alexom Čiernikom s Adamom Žlnkom.Slovákov čakajú na kvalitne obsadenom podujatí ešte tri duely v nasledujúcich troch dňoch. Už vo štvrtok od 15.30 h nastúpia proti Fínom, o 24 hodín neskôr proti Švajčiarom a v sobotu uzavrú turnaj od 14.00 h proti Čechom.