Dvadsiatka prehrala v druhom súboji v Poprade s Fínskom 0:5

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov (Poprad):



Fínsko - Slovensko 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)



Góly: 1. Keskinen (Kärki, Koskipirtti), 6. Männistö (Grönlund, Noiva), 13. Männistö (Minkkinen, Keskinen), 19. Skinnari (Lundell), 43. Lassila (Kärki, Varis). Rozhodovali: Orolin, Jobbágy - Šoltés, Stanzel, vylúčení: 4:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 421 divákov.



zostava SR: Gadžiev (21. Jurčák) - Žabka, Nátny, Tomas, Čulík, Pánik, Nahalka, Sakmár, Hruška - Stašiniak, Suchý, Ondriš - Gabriel, Mamonov, Jendek - Ferkodič, Križan, Benko - Ružek, Dudáš, Hodas

Švédsko - Švajčiarsko 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)



Góly: 8. Wagner (Hellberg), 33. Hävelid (Hemström, Rudslätt), 39. Wagner (Hävelid, Hemström), 49. Hemström (Hävelid, Wagner), 53. Hemström (Engström) - 42. Schild (Reinhard, Liechti)

Poprad 13. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali vo svojom druhom vystúpení na domácom Turnaji piatich krajín v Poprade. Vo štvrtkovom zápase podľahli Fínsku vysoko 0:5. "Suomi" rozhodli o svojom triumfe už v úvodnej tretine, ktorú vyhrali 4:0.Zverenci Ivana Feneša vyhrali na úvod nad Švajčiarskom 4:2. Na kvalitne obsadenom turnaji ich čakajú ešte dva súboje. Po piatkovom dni voľna nastúpia v sobotu proti Švédsku (17.00 h) a v nedeľu zakončia podujatie derby súbojom s Českom (16.00 h)."Bola to krutá, no reálna lekcia v konfrontácii s fínskymi juniormi. Neobstáli sme takmer v žiadnej činnosti. Vyzdvihnúť môžeme azda len hru v oslabení a výkon brankára Jurčáka. O akýkoľvek dobrý výsledok sme sa pripravili sami v úvodnej tretine. Do duelu sme vstúpili tak, ako keby sme išli hrať exhibíciu. Druhá a tretia tretina boli z našej strany oveľa lepšie. Dalo nám to nádej, že sme schopní aj s favorizovanými protivníkmi vyhrávať súboje a vytvárať si gólové šance."