Dvadsiatka začala prípravu vo Zvolene, Sýkoru mrzí incident Molnára

Nominácia SR 20 na prvú fázu záverečnej prípravy pred MSJ vo Zvolene (12. - 14. 12. 2022), Matej Vereš nepocestuje do Kanady, ostatní poletia.







Hráči podľa klubov: František Dej (HC Slovan Bratislava), Alex ŠOTEK (HC Slovan Bratislava), Boris Žabka (HC Slovan Bratislava), Patrik Andrisík (HK Brezno Knights), Adam Sýkora (HK Nitra), Tim Danielčák (HC Litvínov/ČR), Martin Mišiak (HC Nové Zámky), Michal Laurenčík (HC Nové Zámky/HC Topoľčany), Dávid Nátny (HC 21 Prešov), Matej Vereš (12.-14. decembra) (HK Dukla Trenčín), Šimon Groch (HK Spišská Nová Ves), Pavol Funtek (Ketterä/Fín.), Libor Nemec (Lukko Rauma/Fín.), Marcel Štefančík (Lulea HF/Švéd.), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Alex Čiernik (Södertälje SK/Švéd.)







Realizačný tím: manažér - Tomáš Pšenka, hlavný tréner - Ivan Feneš, asistent trénera - Martin Štrbák, tréner brankárov - Peter Kosa, kondičný tréner - Matej Thomka, video tréner - Patrik Michnáč (14. decembra), lekár - Štefan Eperješi, fyzioterapeut - Michael Bujňák (od 11. decembra), masér - Ľubomír Výrostek (od 11. decembra), média manažér - Tomáš Lengyel (12. decembra)

Zvolen 12. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odštartovala záverečnú prípravu na blížiace sa majstrovstvá sveta juniorov v kanadských mestách Halifax a Moncton (26. decembra - 5. januára 2023). Hlavný tréner Ivan Feneš privítal na zraze vo zvolenskej Ice aréne 15 hráčov. Šestnásty nominovaný, útočník Marcel Štefančík, sa mal pripojiť k tímu večer. Mladí Slováci absolvujú pod Pustým hradom štyri tréningy na ľade v priebehu troch dní a vo štvrtok odletia do Kanady.ozrejmil tvorbu nominácie na pondelkovom tlačovom brífingu vo Zvolene tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš.Každý tím na blížiacom sa svetovom šampionáte môže nominovať dvadsať hráčov plus troch brankárov. Ďalší dvaja hokejisti budú ešte k dispozícii v prípade zranenia niektorého z nominovaných spoluhráčov, ak by podľa rozhodnutia lekára nemohli pokračovať na turnaji. Pred jeho začiatkom si slovenská výprava rozloží svoj domovský stan v kanadskom mestečku Truro, kde absolvuje už plnohodnotný tréningový kemp. K mužstvu sa tam pripojí skupina hráčov pôsobiacich v severoamerických súťažiach, v ktorej budú figurovať aj obranca Šimon Nemec a útočník Filip Mešár.Stále je otázny štart Juraja Slafkovského, keďže účinkuje v NHL s tímom Montrealu.vyjadril sa k účinkovaniu Slafkovského na MS do 20 rokov kouč Feneš.Slovenskí juniorskí reprezentanti odohrajú pred začiatkom šampionátu dva prípravné zápasy. Prvý je na programe 21. decembra v Monctone proti Kanaďanom, o dva dni neskôr vyzvú Rakúšanov v Trure. Úvodné vystúpenie na MSJ čaká Slovákov 27. decembra proti Fínom. V základnej skupine si následne zmerajú sily s Američanmi, Lotyšmi a Švajčiarmi.uviedol k cieľom Feneš, pričom neopomenul ani vyradenie Ondreja Molnára z nominácie pre incident zo stredoškolského florbalového turnaja, ktorého bol tento nitriansky hráč súčasťou a počas ktorého sa dopustil zranenia svojho rovesníka:Pri incidente Ondreja Molnára bol aj jeho nitriansky spoluhráč Adam Sýkora, ktorý sa v záverečnej nominácii na MSJ ocitol a odletí aj do Kanady. K problému sa vyjadril stručne:Sýkora verí, že slovenský tím môže v Kanade uspieť, čo podoprel ďalšími slovami: