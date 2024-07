Dve američanky vo finále fleurete, Kieferová obhájila zlato z Tokia

šerm, fleuret - ženy:



o 3. miesto:



Eleanor Harveyová (Kan.) - Alice Volpiová (Tal.) 15:12



finále:



Lee Kieferová (USA) - Lauren Scruggsová (USA) 15:6







Paríž 28. júla (TASR) - Americká šermiarka Lee Kieferová získala na OH v Paríži zlatú medailu vo fleurete žien. Vo finále zvíťazila nad krajankou Lauren Scruggsovou jednoznačne 15:6. Bronz putuje do Kanady zásluhou Eleanor Harveyovej, ktorá v súboji o tretie miesto zvíťazila nad Alice Volpiovou z Talianska 15:12.Kieferová obhájila vo fleurete olympijský titul z Tokia. Jej krajanka Scruggsová sa stala prvou americkou šermiarkou tmavej farby pleti, ktorá získala medailu na OH. Bolo to prvé čisto americké šermiarske finále od OH 2008.