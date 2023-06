Dve méty pokorené, chýba ešte jedna, hovorí Haaland. City chcú treble

Londýn 4. júna (TASR) - Futbalisti Manchestru City zostali po sobotňajšom triumfe v FA Cupe v hre o zisk treble. Hrdinom mestského derby medzi City a United (2:1) bol vo Wembley kapitán Citizens Ilkay Gündogan, ktorý dvoma presnými zásahmi vystrieľal svojmu tímu siedmu trofej v 142-ročnej histórii prestížneho Pohára FA. Tridsaťdvaročný Nemec sa tiež postaral o najrýchlejšie strelený gól v histórii pohára, keď už po trinástich sekundách hry nechytateľným volejom prekonal Davida de Geu.



City odštartovalo duel dlhým nákopom brankára Stefana Ortegu, ktorý chcel hlavičkou odpratať brániaci Victor Lindelöf, no pripravil palebnú pozíciu Gündoganovi. Lopta nemeckému reprezentantovi ideálne sadla a exkluzívnym volejom zaskočil "červených diablov". "Vždy vieme, ako chceme hrať po rozohrávke. Snažíme sa hrať dlhú loptu na Haalanda a rýchlo zaútočiť. Podarilo sa nám to snáď prvýkrát v tejto sezóne," popísal pre televíziu BBC expresný gólový okamih jeho autor. Citizens boli sebavedomejší s loptou a po strate lopty okamžite dostupovali k súperovi a znemožnili mu konštruktívny prechod.



Po polhodine hry však dostali United šancu vrátiť sa späť do zápasu, keď Jack Grealish v šestnástke nešikovne zasiahol loptu rukou a nariadený pokutový kop s prehľadom premenil kapitán Red Devils Bruno Fernandes. Prvýkrát v histórii FA Cupu sa presadili kapitáni oboch tímov. Už po zmene strán sa však opäť oprel do lopty Gündogan, a tentoraz volejom ľavou nohou rozhodol o triumfe svojho tímu, keďže súper si v závere nedokázal vypracovať dostatočný tlak na vyrovnanie. Hlavný tréner "červených diablov" Erik ten Hag po zápase neskrýval sklamanie: "Sme z toho zlomení a sklamaní, ale som hrdý na svoj tím. Počínal si veľmi dobre. Inkasovali sme iba dva lacné góly, ale boli sme v hre. Videl som veľký tímový duch a dobrú organizáciu na ihrisku."



United obsadili v Premier League tretiu priečku, v Európskej lige vypadli pred bránami semifinále so Sevillou, no v anglickom Ligovom pohári dokázali získať trofej. Koncom februára zdolali vo finále prekvapenie sezóny z Newcastlu (2:0). "Tento tím ukázal odolnosť a charakter. Vieme, že máme pred sebou ešte dlhú cestu, táto prehra nás však urobí lepšími. Bola to pre nás skúška, neuspeli sme, ale do budúcej sezóny si môžeme vziať veľa pozitív," dodal holandský kouč, pre ktorého to bola prvá sezóna na Old Trafford.



Citizens snívajú o zisku treble, čím by napodobnili svojho mestského rivala. Jediným anglickým klubom, ktorý vyhral Premier League, FA Cup i Ligu majstrov, bol v ročníku 1998/99 práve Manchester United pod vedením legendárneho kormidelníka Sira Alexa Fergusona. Na ceste k skompletizovaniu treble stojí pred zverencami Pepa Guardiolu už iba jediná prekážka. V sobotu 10. júna ich čaká v tureckom Istanbule finále Ligy majstrov proti Interu Miláno. Kanonier Erling Haaland napísal po stretnutí na svojom instagramovom profile veľavravný odkaz: "Dve méty pokorené, jedna zostáva."