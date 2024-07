Dve slovenské hliadky v K1 tesne za medailovými priečkami na MSJ

MS juniorov a do 23 rokov v Liptovskom Mikuláši - súťaže hliadok:



3xK1



juniori: 1. Francúzsko 90,69 s (2), 2. Taliansko +3,55 (0), 3. Nemecko +4,92 (0),... 10. SLOVENSKO (Daniel Hodas-Pauer, Filip Duda, Samuel Hodoň) +14,42 (10)



muži do 23 rokov: 1. Francúzsko 88,09 s (2), 2. Veľká Británia +0,51 (0), 3. Taliansko +1,98 (0), 4. SLOVENSKO (Matúš Štaffen, Richard Rumanský, Filip Stanko) +4,03 (2)



juniorky: 1. Česko 101,98 s (0), 2. Nemecko +3,21 (2), 3. Francúzsko +7,25 (4),... 10. SLOVENSKO (Karolína Abrahamová, Sandra Krutá, Petra Šošková) +68,65 (60)



ženy do 23 rokov: 1. Nemecko 99,67 s (4), 2. Francúzsko +2,85 (2), 3. Česko +2,87 (4), 4. SLOVENSKO (Ivana Chlebová, Kristína Ďurecová, Stanislava Ďuratná) +4,74 (2)







3xC1



juniori: 1. Francúzsko 96,58 s (4), 2. Nemecko +1,24 (0), 3. Česko +5,01 (2),... 5. SLOVENSKO (Dominik Egyházy, Branislav Čársky, Patrik Riegel) +10,45 (6)



muži do 23 rokov: 1. Česko 92,92 s (0), 2. Slovinsko +3,92 (4), 3. Francúzsko +4,48 (6),... 5. SLOVENSKO (Samuel Krajčí, Ľudovít Macúš, Dávid Štaffen) +6,23 (6)



juniorky: 1. Česko 116,86 s (2), 2. Francúzsko +5,91 (2), 3. Nemecko +8,85 (12)



ženy do 23 rokov: 1. Taliansko 110,90 (4), 2. Nemecko +8,84 (6), 3. Španielsko +8,85 (2), 4. SLOVENSKO (Ivana Chlebová, Emanuela Luknárová, Stanislava Ďuratná) +9,92 (2)

Liptovský Mikuláš 2. júla (TASR) - Slovenským reprezentantom vo vodnom slalom sa vo štvrtok nepodarilo získať medailu v súťažiach hliadok na MS juniorov a do 23 rokov v Liptovskom Mikuláši. Tesne za pódiom skončili kajakári v kategórii mužov i žien do 23 rokov i kanoistky v kategórii do 23 rokov.Slovenská posádka 3xK1 do 23 rokov v zložení Matúš Štaffen, Richard Rumanský a Filip Stanko zaostala na štvrtej priečke za bronzom o 2,05 sekundy, keď si na trati v areáli Ondreja Cibáka pripísala dve trestné sekundy. Titul získali Francúzi s polsekundovým náskokom pred Veľkou Britániou, tretie skončilo Taliansko.Kajakárky do 23 rokov v zostave Ivana Chlebová, Kristína Ďurecová, Stanislava Ďuratná prehrali súboj o tretiu priečku s Českom o necelé dve sekundy. Na konte mali dve trestné sekundy za jeden dotyk s bránkou, na víťazné Nemecko nabrali stratu 4,74 sekundy. Druhé miesto patrilo Francúzsku.Slovenskí juniori Daniel Hodas-Pauer, Filip Duda a Samuel Hodoň obsadili v 3xK1 konečnú desiatu pozíciu, keď doplatili na penalizácie v súhrnnej hodnote 10 trestných sekúnd. Za víťazným Francúzskom zaostali o 14,42 sekundy, striebro si vybojovali Taliani a bronz Nemci.Trio kajakárok Karolína Abrahamová, Sandra Krutá a Petra Šošková skončilo medzi juniorkami rovnako na 10. priečke, po nezvládnutej bránke nazbierali slovenské reprezentantky spolu 60 trestných sekúnd. Titul v tejto kategórii získali Češky, pódium doplnili Nemecko a Francúzsko.V súťaži 3xC1 do 23 rokov skončilo trio Ivana Chlebová, Emanuela Luknárová, Stanislava Ďuratná na 4. mieste s odstupom 9,92 s od víťazných Talianok. Od bronzu ich delilo 1,07 s. Kanoisti obsadili v oboch disciplínach 5. miesto, juniori v zložení Dominik Egyházy, Branislav Čársky, Patrik Riegel zaostali za víťaznými Francúzmi 10,45 s, jazdci do 23 rokov Samuel Krajčí, Ľudovít Macúš a Dávid Štaffen mali manko 6,23 na zlatých Čechov.V stredu a vo štvrtok prebehnú kvalifikačné jazdy C1 a K1. Semifinálové a finálové boje v tradičnejších disciplínach sú na programe v piatok a sobotu. Program vyvrcholí v nedeľu novou olympijskou disciplínou kajak kros. Slováci v nej zatiaľ nezaznamenali cenný kov na elitnej ani juniorskej úrovni.