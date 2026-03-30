Dve vstupenky na ME 2028 budú lacnejšie ako parkovné na MS 2026
Autor TASR
Londýn 30. marca (TASR) - Niektoré vstupenky na zápasy majstrovstiev Európy 2028 vo futbale, ktoré sa budú konať v piatich krajinách na Britských ostrovoch - Anglicku, Walese, Severnom Írsku, Škótsku a Írsku, budú stáť menej ako 30 libier. Informoval o tom Times Sport na sociálnych sieťach.
Podľa zdroja je to kvôli záväzku Európskej futbalovej únie (UEFA), že sa fanúšikovia budú môcť dostať na futbal za dostupné ceny. Ako sa uvádza, dve vstupenky na Euro 2028 budú stáť menej ako jedno parkovacie miesto počas MS vo futbale 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) totiž spustila webovú stránku pre fanúšikov, ktorá im umožňuje vopred si rezervovať parkovacie miesta v blízkosti štadióna na zápasy MS 2026. Ceny za parkovné sa pohybujú od 75 do 175 dolárov.
