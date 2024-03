Dvoch fanúšikov Brightonu pobodali, previezli ich do nemocnice

Rím 7. marca (TASR) - Dvaja fanúšikovia anglického futbalového klubu Brighton & Hove Albion utrpeli zranenia v stredu večer v Ríme a previezli ich do nemocnice. Účastníka Premier League čaká vo štvrtok úvodný osemfinálový zápas Európskej ligy na ihrisku AS Rím (18.45 h).



Podľa talianskych médií zavolal v stredu krátko po polnoci na políciu pracovník reštaurácie, ktorý uviedol, že dvaja fanúšikovia prišli požiadať o pomoc po tom, ako ich neďaleko niekto bodol. Jeden z nich mal tri rany na ľavom stehne, druhý zranenie v oblasti pravého stehna. Informovala o tom agentúra AP.



Brighton sa dostal do niektorej z európskych klubových súťaži prvýkrát a podarilo sa mu postúpiť do vyraďovacej časti. Na ihrisku talianskeho tímu chce potvrdiť formu v EL. V predchádzajúcich štyroch zápasoch neinkasoval a ešte neprehral na pôde súpera (dve víťazstvá, jedna remíza).