Dvoch fanúšikov Chelsea previezli do nemocnice v Neapole

Hráči Chelsea trénujú počas tréningu v Cobhame, Surrey, Anglicko, v utorok 27. januára 2026, deň pred zápasom Ligy majstrov proti Neapolu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Neapol 28. januára (TASR) - Dvoch futbalových fanúšikov FC Chelsea v utorok večer previezli do nemocnice v Neapole. V uliciach talianskeho mesta na nich mali pred stredajším zápasom Ligy majstrov zaútočiť domáci priaznivci.

Vedenie anglického klubu upozornilo fanúšikov, aby boli opatrní a držali sa poskytnutých pokynov. Zároveň potvrdilo, že obaja priaznivci sú mimo ohrozenia života. Neapol privíta Chelsea od 21.00 h v rámci záverečného kola ligovej fázy milionárskej súťaže.
