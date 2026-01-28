< sekcia Šport
Dvoch fanúšikov Chelsea previezli do nemocnice v Neapole
Vedenie anglického klubu upozornilo fanúšikov, aby boli opatrní a držali sa poskytnutých pokynov. Zároveň potvrdilo, že obaja priaznivci sú mimo ohrozenia života.
Autor TASR
Neapol 28. januára (TASR) - Dvoch futbalových fanúšikov FC Chelsea v utorok večer previezli do nemocnice v Neapole. V uliciach talianskeho mesta na nich mali pred stredajším zápasom Ligy majstrov zaútočiť domáci priaznivci.
Vedenie anglického klubu upozornilo fanúšikov, aby boli opatrní a držali sa poskytnutých pokynov. Zároveň potvrdilo, že obaja priaznivci sú mimo ohrozenia života. Neapol privíta Chelsea od 21.00 h v rámci záverečného kola ligovej fázy milionárskej súťaže.
Vedenie anglického klubu upozornilo fanúšikov, aby boli opatrní a držali sa poskytnutých pokynov. Zároveň potvrdilo, že obaja priaznivci sú mimo ohrozenia života. Neapol privíta Chelsea od 21.00 h v rámci záverečného kola ligovej fázy milionárskej súťaže.