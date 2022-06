Dvoch hráčov Sheffieldu United obvinili z napadnutia

Nottingham 24. júna (TASR) - Dvoch hráčov anglického druholigového klubu Sheffield United obvinili z napadnutia. Mali sa ho dopustiť po skončení májovej odvety semifinále play off The Championship na ihrisku Nottinghamu Forest.



Po triumfe domácich v jedenástkovom rozstrele vznikol na ihrisku chaos, keď na plochu vtrhli nadšení priaznivci Nottinghamu a oslavovali postup. Počas incidentov priamo na trávniku jeden z fanúšikov domácich zrazil hlavou na zem kapitána Sheffieldu Billyho Sharpa. Súd ho neskôr za tento čin poslal na 24 týždňov za mreže pre fyzické napadnutie a má zákaz navštevovať futbalové zápasy. Policajné vyšetrovanie ukázalo, že do stretov s fanúšikmi sa aktívne zapojili aj dvaja hráči Sheffieldu - Rhian Brewster a Oli McBurnie sa preto postavia pred súd 28. júla. Obaja futbalisti obvinenia voči svojej osobe dôrazne popreli, informovala agentúra AP.



Nottingham napokon úspešne zvládol svoj boj o postup, vo finále baráže druhej ligy zdolal na konci mája Huddersfield. Dvojnásobný víťaz niekdajšieho Európskeho pohára majstrov (EPM) pôsobil naposledy medzi anglickou elitou v roku 1999, vrátil sa do nej po 23 rokoch.