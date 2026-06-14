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Dvoch mužov obvinili z krádeže vybavenia anglickej reprezentácie
Podľa zákona štátu Missouri hrozí dvom mužom obvineným z krádeže trest odňatia slobody do výšky siedmich rokov.
Autor TASR
Kansas City 14. júna (TASR) - Dvoch mužov z Texasu obvinili z krádeže vybavenia anglickej futbalovej reprezentácie pred príchodom tímu do jeho základného tábora na MS v americkom Kansas City. Mustafa Salik a Erfan Kamal sa zmocnili majetku v celkovej hodnote 18.000 USD, uviedla to americká prokurátorka Melesa Johnsonová.
„Nebudeme tolerovať žiadnu trestnú činnosť páchanú na návštevníkoch MS alebo futbalových reprezentáciách, ktoré pricestovali na americké územie, aby sa zúčastnili na turnaji. Chcem sa poďakovať policajnému oddeleniu v Kansas City, ktoré iniciovalo rýchle vyšetrovanie celého prípadu," citovala slová Johnsonovej agentúra AFP.
Angličania mali do štátu Missouri pricestovať v sobotu popoludní po prípravnom kempe na Floride. Podľa informácií britských médií boli ešte pred prvým tréningom v areáli Swope Soccer Village odcudzené kopačky a futbalové lopty. Podľa zákona štátu Missouri hrozí dvom mužom obvineným z krádeže trest odňatia slobody do výšky siedmich rokov.
„Nebudeme tolerovať žiadnu trestnú činnosť páchanú na návštevníkoch MS alebo futbalových reprezentáciách, ktoré pricestovali na americké územie, aby sa zúčastnili na turnaji. Chcem sa poďakovať policajnému oddeleniu v Kansas City, ktoré iniciovalo rýchle vyšetrovanie celého prípadu," citovala slová Johnsonovej agentúra AFP.
Angličania mali do štátu Missouri pricestovať v sobotu popoludní po prípravnom kempe na Floride. Podľa informácií britských médií boli ešte pred prvým tréningom v areáli Swope Soccer Village odcudzené kopačky a futbalové lopty. Podľa zákona štátu Missouri hrozí dvom mužom obvineným z krádeže trest odňatia slobody do výšky siedmich rokov.