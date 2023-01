Dvojčatá Čapkovičovci, víťazi PVP sa dožívajú 75 rokov

Bratislava 10. januára (TASR) - Najznámejšie slovenské futbalové dvojčatá Jozef a Ján Čapkovičovci sa dožívajú významného jubilea. V stredu 11. januára oslávia bývalé opory Slovana Bratislava a československej reprezentácie 75. narodeniny.



Bratov Čapkovičovcov nespája len súrodenecké puto, ale aj takmer identická futbalová kariéra, ktorá bola spojená predovšetkým s bratislavským Slovanom. V belasom drese dvojčatá oslavovali v roku 1969 triumf v Pohári víťazov pohárov, keď Slovan v bazilejskom finále zdolal slávnu Barcelonu 3:2. Obaja bratia získali so Slovanom tri tituly majstra Československa a dvakrát triumfovali v Československom pohári.



V najvyššej domácej súťaži nastúpil Jozef Čapkovič za Slovan v 268 zápasoch. Ján Čapkovič si belasý dres obliekol v 286 dueloch, v ktorých ako útočník nastrieľal celkovo 100 gólov, čím sa stal nielen členom Klubu ligových kanonierov, ale po Jánovi Arpášovi (146) a Jozefovi Luknárovi (119) aj tretím najlepším strelcom v histórii Slovana Bratislava.



Jozef Čapkovič sa narodil 11. januára 1948 v Bratislave a vo svojej dobe patril k dôrazným a najrýchlejším obrancom. Traduje sa, že dokázal stovku zabehnúť tesne pod 11 sekúnd. Aj napriek tomu, že bol obranca, nedostal počas svojej kariéry ani jednu žltú kartu.



O približne hodinu mladší Ján Čapkovič vynikal ako rýchly krídelník s výborným zakončením, čoho dôkazom je aj stovka strelených ligových gólov. Podobne ako jeho brat dokázal zabehnúť 100 metrov za 11 sekúnd.



Ich spoločná slovanistická dráha sa prerušila len na krátky čas. Po skončení Vysokej školy ekonomickej v roku 1977 nastúpili na základnú vojenskú službu, Jozef do Dukly Praha a Ján do vtedajšej Červenej hviezdy Bratislava.



To, že hrávali na iných postoch, pravdepodobne spôsobilo, že si spoločne nezahrali v národnom tíme. Ján Čapkovič za československú reprezentáciu prvýkrát nastúpil 25. septembra 1968 v zápase proti Dánsku. Zúčastnil sa aj na MS 1970 v Mexiku, celkovo v reprezentácii odohral 20 zápasov a strelil šesť gólov.



Jozef Čapkovič si reprezentačný debut odkrútil 25. septembra 1974 v dueli proti NDR. V roku 1976 sa v Belehrade stal majstrom Európy. Reprezentačný dres si obliekol v 16 zápasoch.