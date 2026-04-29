Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. apríl 2026Meniny má Lea
< sekcia Šport

Dvojgólový Beluško nasmeroval Muskegon do konferenčného finále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Beluško si na svoje konto pripísal dva plusové body a napokon bol treťou hviezdou zápasu.

Autor TASR
New York 29. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Adam Beluško bol v americkej juniorskej súťaži USHL jednou z hlavných postáv rozhodujúceho duelu druhého kola play off Východnej konferencie. Dvadsaťročný obranca dopomohol dvoma gólmi k triumfu Muskegon Lumberjacks 6:1 nad Dubuque Fighting Saint a postupu do ďalšieho kola.

Beluško si na svoje konto pripísal dva plusové body a napokon bol treťou hviezdou zápasu. Svoju produktivitu v tomto ročníku zámorskej súťaže si vylepšil na osem gólov a 20 asistencií z celkovo 62 zápasov. V konferenčnom finále si jeho tím zmeria sily s Madisonom Capitals.
Neprehliadnite

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria