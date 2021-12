Dvojgólový Benzema upevnil vedenie Realu, Atletico sa stále trápi

Madrid 23. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema zariadil dvomi gólmi víťazstvo Realu Madrid 2:1 nad Athleticom Bilbao. Zápas 21. kola La Ligy poznačila absencia mnohých hráčov, celkovo ich pre koronavírus chýbalo až dvanásť vrátane opory hostí Luku Modriča a brankára domácich Unaia Simona.



Zápas začal zostra a už v úvodnej štvrťhodine padli všetky tri góly. Benzema najprv dvakrát prekonal Julena Agirrezabalu a na konte má už 15 gólov v La Lige. Na jeho druhý presný zásah odpovedal takmer ihneď Oihan Sancet. Domáci mali ešte v 30. minúte veľkú šancu vyrovnať, zapracovala však obrana "bieleho baletu", ktorý ťahá pätnásťzápasovú šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach.



Absencia v madridskom klube dala príležitosť nastúpiť Edenovi Hazardovi, Eduardovi Camavingovi či Nachovi Fernandezovi. "Chcel by som vyzdvihnúť pripravenosť futbalistov, ktorí nehrávajú často. Aj v tom spočíva sila tímu," povedal tréner Carlo Ancelotti: "Myslím, že hráči, ktorí tu dnes neboli, sa vrátia po sviatkoch." Okrem Modriča mužstvu chýbali aj David Alaba, Isco, Marco Asensio, Rodrygo, Gareth Bale, Marcelo a náhradný brankár Andrij Lunin.



"Mali sme šance na vyrovnanie. Na svoj tím som však hrdý za to, ako hral proti lídrovi tabuľky," povedal po zápase tréner domácich Marcelino Garcia. V jeho kádri chýbali dovedna štyria hráči, okrem brankára aj Inigo Martinez, Jokin Ezkieta a Alex Berenguer.



Menej sa darilo druhému madridskému klubu Atleticu, úradujúci šampióni prehrali v Granade 1:2 a ich najhoršie obdobie pod vedením Diega Simeoneho tak pokračuje. Argentínčan je na lavičke tímu od decembra 2011 a takmer desať rokov neprehral viac ako dva ligové zápasy za sebou. Tento mesiac to sú už štyri. Zápas pre Atletico pritom vyzeral nádejne, keď už po dvoch minútach viedlo zásluhou Joaa Felixa. Domáci vyrovnali o štvrťhodinu gólom Darwina Machisa a v druhom polčase sa postaral o obrat skóre Jorge Molina. Atletico je piate, na mestského rivala stráca 17 bodov.



"Nevyhrávame už tak, ako sme zvykli. Veľakrát sme vyhrali zápasy, v ktorých sme si víťazstvo nezaslúžili, teraz prehrávame stretnutia, ktoré si zaslúžime vyhrať. Malé chyby nás stoja body," povedal po zápase Simeone.