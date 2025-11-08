Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 8. november 2025Meniny má Bohumír
< sekcia Šport

Dvojgólový Bobček vybojoval pre Gdansk výhru nad Lodžom

.
Na snímke slovenský útočník Tomáš Bobček. Foto: TASR/AP

Pre 24-ročného útočníka to bol ôsmy a deviaty gól v ligovom ročníku, vďaka čomu sa dostal na priebežné prvé miesto streleckej tabuľky.

Autor TASR
Varšava 8. novembra (TASR) - Slovenský futbalista vo farbách Lechie Gdansk Tomáš Bobček sa presadil v 15. kole poľskej Ekstraklasy, pre svoj tím vybojoval dvoma presnými zásahmi výhru 2:1 nad Widzewom Lodž. Pre 24-ročného útočníka to bol ôsmy a deviaty gól v ligovom ročníku, vďaka čomu sa dostal na priebežné prvé miesto streleckej tabuľky.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka