Dvojgólový Bobček vybojoval pre Gdansk výhru nad Lodžom
Pre 24-ročného útočníka to bol ôsmy a deviaty gól v ligovom ročníku, vďaka čomu sa dostal na priebežné prvé miesto streleckej tabuľky.
Autor TASR
Varšava 8. novembra (TASR) - Slovenský futbalista vo farbách Lechie Gdansk Tomáš Bobček sa presadil v 15. kole poľskej Ekstraklasy, pre svoj tím vybojoval dvoma presnými zásahmi výhru 2:1 nad Widzewom Lodž. Pre 24-ročného útočníka to bol ôsmy a deviaty gól v ligovom ročníku, vďaka čomu sa dostal na priebežné prvé miesto streleckej tabuľky.