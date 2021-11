Dvojgólový Dybala potiahol Juve za postupom: Hrali sme jednoducho

Turín 3. novembra (TASR) - Futbalisti Juventusu ukazujú v tejto sezóne zatiaľ dve tváre. Tú škaredšiu v najvyššej domácej súťaži, v ktorej po dvoch prehrách za sebou klesli až na 9. priečku tabuľky. V Lige majstrov je však turínsky tím po štyroch kolách stopercentný a má už istý postup do osemfinále. Definitívne si ho zabezpečil vďaka utorkovému domácemu víťazstvu 4:2 nad Zenitom Petrohrad. K osemfinálovým bránam sa priblížil aj obhajca titulu Chelsea Londýn, ktorý zvíťazil na ihrisku Malmö FF 1:0. Na Juventus stráca tri body, oba tímy si 23. novembra zmerajú sily v šlágri na Stamford Bridge.



Juventus odštartoval proti Zenitu s veľkým náporom, Paulo Dybala trafil v 9. minúte žrď a o dve minúty neskôr poslal svoj tím do vedenia, no potom si dal Leonardo Bonucci vlastný gól a bolo 1:1. Turínčania však potvrdili úlohu favorita, druhý polčas odštartovali veľkým tlakom, ktorý korunoval v 60. minúte svojím druhým gólom, tentoraz z penalty, Dybala. Ďalšie pridali Federico Chiesa a Alvaro Morata. V závere už len znížil Sardar Azmoun. "Potrebovali sme takýto večer. Utvorili sme si veľa šancí, naše víťazstvo mohlo byť aj vyššie. Hrali sme jednoducho, s ľahkosťou v nohách. Sám som bol prekvapený, že na nás nedoľahol tlak po predošlých výsledkoch v lige," povedal hrdina zápasu Dybala v rozhovore pre web UEFA.



Juventus prestrieľal súpera 26:12, pričom až 11 pokusov smerovalo do priestoru brány ruského majstra. Výborný výkon Dybalu vyzdvihol aj tréner "starej dámy". "Odohral excelentný zápas. Dnes si však každý hráč siahol na dno síl, zápas sa niesol vo veľkej intenzite. Súpera sme miestami drvili a dosiahli sme zaslúžené víťazstvo. V závere sme ho mohli prikrášliť, no asi štyri brejkové situácie sme nevyriešili dobre. Podstatné však je, že sme splnili prvý cieľ a tým bol postup do osemfinále. Teraz sa zameriame na to, aby sme skupinu vyhrali a, samozrejme, musíme začať zbierať body aj v Serii A," priznal Massimiliano Allegri.



Dybala z každej strany počúval slová chvály, jeho kvality uznal aj tréner Zenitu Sergej Semak. "Bol tým hráčom, ktorý sa dnes najviac pričinil o triumf Juventusu. Je to útočník svetovej extratriedy a dnes to do bodky potvrdil. Dal dva góly a vytváral neustále hrozby pre našu obranu. Žiaľ, my nemáme hráča, ako je on. O to viac by som čakal, že budeme hrať ako tím. V prvom polčase sa nám to darilo, no potom sme pustili súpera do tlaku a pykali sme."



Futbalisti Chelsea mali podľa očakávania jasnú prevahu, no vo Švédsku dosiahli napokon iba chudobné víťazstvo 1:0. Súper od úvodu bránil v hlbokom bloku a počas celého zápasu ani raz neohrozil bránku hostí. Prvé väčšie šance hostí prišli po štvrťhodine, no Hakima Ziyecha vychytal brankár a hlavička Rubena Loftusa-Cheeka tesne minula cieľ. Domáci brankár Johan Dahlin udržal Malmö v hre aj v 29. minúte, keď zachránil pri gólovke Kaia Havertza. Do polčasovej prestávky mohli ísť nakoniec do vedenia domáci. V nadstavenom čase sa dostal do tutovky Antonio Čolak, ale volejom tesne minul. Tlak hostí pokračoval aj po zmene strán a v 56. minúte sa dočkali gólu. Callum Hudson-Odoi si na pravej strane vymenil loptu s Cesarom Azpilicuetom, poslal presný pas na zadnú žrď, kde bol nachystaný Ziyech.



Marocký krídelník strelil svoj prvý gól po takmer troch mesiacoch. V auguste prispel presným zásahom k víťazstvu "The Blues" v európskom Superpohári nad Villarrealom (1:1, 6:5 v rozstrele z 11 m). "Čakanie na gól ma vôbec neznepokojovalo, nebral som to tragicky. Presadil som sa po peknej kombinácii Calluma Hudsona-Odoia a Kaia Havertza. Dostal som dobrý center, následne som už nemal problém zasunúť loptu do prázdnej brány. Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas, ktorý sme našťastie zvládli. Chcem oceniť atmosféru na štadióne, bola úžasná. Súper mal veľkú divácku podporu, no my sme odviedli skvelú prácu a do ničoho sme ho nepustili," uviedol Ziyech.