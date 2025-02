Dvojgólový Dybala zariadil postup AS Rím v Európskej lige

play off o osemfinále Európskej ligy - odvety:



AS Rím - FC Porto 3:2 (2:1)



Góly: 35. a 39. Dybala, 84. Pisilli - 27. Omorodion, 90.+6 Rensch (vl.), ČK: 51. Eustaquio (Porto)



/prvý zápas: 1:1, do osemfinále postúpil AS Rím/







FCSB - PAOK Solún 2:0 (1:0)



Góly: 30. Cisotti, 81. Miculescu



/prvý zápas: 2:1, postúpil FCSB/







Galatasaray Istanbul - AZ Alkmaar 2:2 (0:1)



Góly: 56. Osimhen, 70. Sallai - 42. Maikuma, 55. Kasius



/prvý zápas: 1:4, postúpil Alkmaar/







FK Bodö/Glimt - FC Twente 5:2 pp (0:1, 3:2)



Góly: 56. Högh (z 11 m), 90.+2 Hilgers (vl.), 90.+4 Wembangomo, 111. Fet, 114. Björkan - 26. Sjövold (vl.), 90.+6 Steijn



/prvý zápas: 1:2, postúpil Bodö/Glimt/

Bratislava 20. februára (TASR) - Futbalisti AS Rím sa prebojovali do osemfinále Európskej ligy. Vo štvrtkovej domácej odvete play off zdolali FC Porto 3:2, čo im v súčte s remízou 1:1 v prvom dueli na pôde súpera stačilo na postup.Dvoma gólmi nasmeroval taliansky tím k postupu argentínsky reprezentant Paulo Dybala, ďalší pridal v závere Niccolo Pisilli. Hosťom nestačili ani zásah Samuho Omorodiona a vlastný gól Devynea Renscha. Tím z portugalskej metropoly dohrával zápas s desiatimi hráčmi, v 51. minúte dostal červenú kartu stredopoliar Stephen Eustaquio.V najlepšej šestnástke nebude chýbať ani Alkmaar, ktorý po domácom víťazstve 4:1 nad Galatasarayom uhral v odvete v Istanbule remízu 2:2. Naopak, s EL sa lúči ďalší holandský klub FC Twente. Z prvého zápasu si síce odniesol výhru 2:1 nad FK Bodö/Glimt, nórsky tím však v domácej odvete manko zmazal, doviedol zápas do predĺženia a napokon sa radoval z postupu po triumfe 5:2. Postúpil aj rumunský tím FCSB, ktorý zdolal grécky PAOK Solún v oboch dueloch (2:1 a 2:0).Žreb osemfinále je na programe v piatok o 13.00 h vo švajčiarskom Nyone.