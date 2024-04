Dvojgólový Joshua zariadil triumf Vancouveru nad Anaheimom

NHL - výsledok:



Vancouver Canucks – Anaheim Ducks 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)



Góly:

12. Boeser (Q. Hughes, Miller),

30. Joshua (Suter, Hronek),

58. Joshua (Garland, Miller) – 44. Zellweger (Lundeström, Vatrano),

45. McTavish (Lindström, Zegras).

Brankári: Šilovs - Dostál, strely na bránku: 30:22





tímy s istou účasťou v play off:



Východná konferencia:



New York Rangers, Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Florida Panthers



Západná konferencia:



Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vancouver Canucks

New York 1. apríla (TASR) - Hokejisti Vancouveru Canucks sa v zámorskej NHL dostali desiatykrát v klubovej histórii na stobodovú hranicu. V jedinom dueli v noci na pondelok vyhrali doma nad Anaheimom 3:2, keď sa dvoma gólmi blysol Dakota Joshua. Víťazný zásah zaznamenal 133 sekúnd pred koncom tretej tretiny.Vancouver viedol už o dva góly, no Ducks vyrovnali na začiatku tretej časti dvoma gólmi v priebehu 71 sekúnd. Domáci však strhli víťazstvo na svoju stranu a upevnili si post lídra Pacifickej divízie. V boji o Prezidentskú trofej zaostávajú o štyri body za lídrom súťaže New Yorkom Rangers, na najlepší tím Západnej konferencie Dallas strácajú tri body. Účasť v play off už mali istú pred súbojom s Anaheimom.